ລົດພະຍາບານທັງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພ ອິນເດຍ ໄດ້ຂຸດຜ່ານຊາກຫັກພັງ ບໍ່ເທົ່າໃດແມັດສຸດທ້າຍ ທີ່ແຍກເຂົາເຈົ້າຈາກກຳມະກອນ 41 ຄົນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນອຸໂມງຖະຫນົນທີ່ໄດ້ພັງລົງມາເກືອບສອງອາທິດແລ້ວ.
ກຸ່ມນັກກູ້ໄພມີເປທີ່ຕິດລໍ້ພິເສດ, ພ້ອມທີ່ຈະດຶງເອົາຜູ້ຊາຍທີ່ອິດເມື່ອຍອອກມາຜ່ານທໍ່ເຫຼັກທີ່ຍາວ 57 ແມັດ, ເວລາທີ່ມັນຖືກເຄື່ອນຜ່ານ ພາກສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງດິນຫຼາຍໂຕນ, ຄອນກຣີດ ແລະ ຊາກຫັກພັງທີ່ຕັນທາງອອກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລົດສຸກເສີນ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ໄດ້ກຽມພ້ອມ, ກະກຽມທີ່ຈະຮັບເອົາພວກຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຢູ່ໃນນັບຕັ້ງແຕ່ສ່ວນນຶ່ງຂອງອຸໂມງທີ່ກຳລັງຖືກກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນລັດ ອັດຕາຣາຄານ ທີ່ມີພູຮິມາໄລໄດ້ພັງລົງມາໃນ 12 ວັນແລ້ວນີ້.
ຫົວໜ້າກອງກຳລັງຕອບສະໜອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ອາຕຸລ ຄາວາລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ທຳການຊ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະເອົາຄົນອອກມາຢ່າງປອດໄພ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກຜູ້ຊາຍຈະເຂົ້າໄປກ່ອນ, ພວກເຮົາໄດ້ເອົາລໍ້ໃສ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ເປອັນນຶ່ງຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມໃນທຸກວິທີ.”