ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກຸ່ມນຶ່ງໄປປະເທດ ອັຟການິສຖານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ລຸນຫຼັງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຍຶດປະເທດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕາລີບານ ອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ ອິນເດຍ ສຳລັບກອງປະຊຸມທີ່ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ສາຍພົວພັນການທູດສອງຝ່າຍ, ການຄ້າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຂອງຕາລີບານໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ ມຸດຕາກີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ “ການສືບຕໍ່ໂຄງການໂດຍອິນເດຍ, ການມີໜ້າດ້ານການທູດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ການທົບທວນການບໍລິການກົງສຸນຕໍ່ ອັຟການິສຖານ, ໂດຍສະເພາຕໍ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄົນໄຂ້ຊາວອັຟການິສຖານ.
ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳຄັນເພາະວ່າມັນເປັນສັນຍານໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ ອິນເດຍ ທີ່ຈະພົວພັນກັບການນຳຂອງຕາລີບານ, ເຊິ່ງຄືປະເທດສ່ວນຫຼາຍ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້.
ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຈະກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດການຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ ອັຟການິສຖານ ແລະ ພົບປະກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແຈກຢາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນເຂົ້າເບຼ 20,000 ໂຕນ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ, ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ເຄິ່ງລ້ານໂດສ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງລະດູໜາວໄປໃຫ້ ອັຟການິສຖານ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສົ່ງຢາວັກຊີນໄປໃຫ້ ອີຣ່ານ ເພື່ອສັກໃຫ້ອົບພະຍົບ ອັຟາການິສຖານ.