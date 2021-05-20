ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ໄດ້ພົບສົບຂອງ 22 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນກຳປັ່ນບັນທຸກ ທີຫລົ້ມໃນວັນຈັນຜ່ານມາ

ໂຄສົກກອງທັບເຮືອກ່າວວ່າ ໃນວັນພຸດວານນີ້ກໍາປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍໄດ້ພົບສົບຂອງ 22 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນກຳປັ່ນບັນທຸກທີ່ຈົມລົງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງນະຄອນມູມບາຍ (Mumbai) ໃນຕອນແລງວັນຈັນຜ່ານມາ.
ໂຄສົກເມຮຸລ ຄານິກ (Mehul Karnik) ກ່າວວ່າ ການຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນຕື່ມອີກ 55 ຄົນ ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ ຫລັງຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ ຕຸກແຕ (Tauktae), ຊຶ່ງເປັນລົມພາຍຸທີ່ແຮງທີ່ສຸດທີ່ພັດເຂົ້າປະທະໃສ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ໃນຮອບຫລາຍກວ່າສອງທົດສະວັດ, ໂດຍໄດ້ພັດຜ່ານລັດກູຈາຣາດ (Gujarat), ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນໃນຢູ່ໃນລັດກູຈາຣາດ (Gujarat) ແລະ ມະຫາຣາຊຕຣາ (Maharashtra).
ທ່ານຄານິກຍັງກ່າວອີກວ່າ 184 ຄົນໄດ້ຖືກຊ່ວຍຊີວິດອອກມາຈາກຄື້ນສູງ 7 ແມັດ ໂດຍກໍາປັ່ນແລະເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ.
ກໍາປັ່ນດັ່ງກ່າວບັນທຸກ 261 ຄົນໃນເວລາທີ່ມັນຈົມລົງ ຂະນະທີ່ລົມພາຍຸໄດ້ພັດເຂົ້າປະທະ ໃສ່ເຂດບໍ່ນໍ້າມັນບອມເບ ຮາຍ (Bombay High) ໃກ້ກັບນະຄອນ ມູມບາຍ (Mumbai), ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 14 ຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນ.
ກໍາປັ່ນບັນທຸກດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເໝົາເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນນໍ້າມັນ ແລະອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດສຳຫຼວດບໍ່ນໍ້າມັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ.
ພາຍຸໄຊໂຄລນຕຸກແຕ (Tauktae) ຍັງທໍາລາຍເຮືອນຊານຫຼາຍກວ່າ 16,500 ຫຼັງ ແລະກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນເວລາທີ່ປະເທດອິນເດຍກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນ ໂຄວິດ-19 ສູງຢ່າງເປັນປະຫວັດການ.