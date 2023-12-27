ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ເສີມກອງກຳລັງ ຢູ່ທະເລອາຣັບ ຫຼັງຈາກຖືກໂຈມຕີ

ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງສົ່ງກຳປັ່ນລົບ ແລະ ເຮືອບິນສອດ ແນມ 3 ລຳ ໄປຍັງທະເລອາຣັບເພື່ອ “ໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ” ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງເຮືອຫຼາຍຄັ້ງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ເຮືອພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີສາມລຳ ພ້ອມກັບເຮືອບິນສອດແນມທາງທະເລໄລຍະໄກ P8I ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ພາຍຫຼັງ "ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງໃນທະເລອາຣັບ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້", ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະ ບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ກ່າວຫາເຕຫະຣ່ານວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃສ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ MV Chem Pluto ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງອິນເດຍ 370 ກິໂລແມັດ, ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ "ບໍ່ມີຄ່າ."
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ວໍຊິງຕັນກ່າວຫາອີຣ່ານຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນໂດຍກົງ ນັບແຕ່ອິສຣາແອລໄດ້ເລີ້ມເຮັດສົງຄາມກັບຫົວຮຸນແຮງປາແລັສໄຕນ໌ ຮາມາສ, ເຊິ່ງໜູນຫຼັງໂດຍ ເຕຫະຣ່ານ.
ເຮືອ MV Chem Pluto ທີ່ປັກທຸງໄລບີເຣຍ ແລະເປັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈອດຢູ່ນອກທ່າເຮືອ ມູມໄບ (Mumbai) ຂອງອິນເດຍ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ.
"ການວິເຄາະພື້ນທີ່ການໂຈມຕີແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຮືອໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຈມຕີ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ," ກອງທັບເຮືອອິນເດຍກ່າວ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ "ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວິເຄາະ ທາງດ້ານນິຕິສາດແລະດ້ານວິຊາການຕື່ມອີກ."