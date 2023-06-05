ເຫດການລົດໄຟອິນເດຍຕົກລາງ ມີສາເຫດມາຈາກ ຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກ

ລົດໄຟຂະບວນນຶ່ງແລ່ນຜິດລາງຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຄວາມຜິດພາດນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕົກລາງຂອງລົດໄຟຄັ້ງຮ້າຍແຮງໃນອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 300 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 1,000 ກວ່າຄົນ.
ທ່ານ ອາຊວິນີ ໄວຊ໌ເນົາ (Ashwini Vaishnaw), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການລົດໄຟຂອງອິນເດຍ, ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບ ໃນວັນອາທິດຜ່ານໂທລະພາບນິວເດລີວ່າ, "ໃຜເປັນຄົນເຮັດມັນ ແລະເຫດຜົນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ ຈະປາກົດອອກມາຈາກການສືບສວນ."
ການອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງອຸປະຕິເຫດໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍຫຼັງການຕົກລາງ. ໃນຂະນະນີ້ ຄົນງານໄດ້ສຸມໃສ່ການທຳຄວາມສະອາດທາງລົດໄຟເພື່ອຟື້ນຟູການບໍລິການລົດໄຟຄືນໃໝ່.
ລົດໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕົກລາງ ໃນວັນສຸກ ໄດ້ຕຳກັນປະມານ 220 ກິໂລແມັດ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ໂກລກາຕາ (Kolkata).
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ (Narendra Modi) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃນວັນເສົາ, ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ, ສໍາຫຼວດເບິ່ງຄວາມພະຍາຍາມບັນເທົາທຸກ ແລະໂອ້ລົມກັບພະນັກງານກູ້ໄພ. ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ໄປໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບບາງຄົນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະແພດຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະລົງໂທດຜູ້ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ເລື້ອງນີ້.