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ອິນເດຍ ຈະດໍາເນີນຄະດີ ທ່ານນາງຣອຍ ນັກປະພັນ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ ຍ້ອນຄໍາປາໄສ ​ໃນປີ 2010

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມຮູບ-ນັປະພັນ ທ່ານນາງອາຣຸນຮາຕີ ຣອຍ ກ່າວປາໄສໃນນະຄອນຫຼວງອິສຕັນບູລ, ເທີກີ, ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2005.

ປັດຈຸບັນ ນັກປະພັນຊາວອິນເດຍທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ທ່ານນາງອາຣຸນຮາຕີ ຣອຍ (Arunhati Roy) ກໍາລັງປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີ ຫຼັງຈາກກ່າວຄໍາປາໄສເມື່ອ 13 ປີກ່ອນ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າແຄວ້ນແຄັສເມຍ (Kashmir) ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອິນເດຍ.
ສຳ​ນວນ​ຟ້ອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ຖືກຍື່ນໂດຍນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວແຄັສເມຍລຸນຫຼັງການກ່າວຄໍາປາໄສ ຂອງທ່ານນາງ ຣອຍ ໃນປີ 2010, ໃນນັ້ນ ທ່ານນາງ ແລະອີກສາມຄົນໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ແລະວິຈານນະໂຍບາຍຂອງອິນເດຍຕໍ່ ແຄວ້ນແຄັສເມຍ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງອິນເດຍ, ອາດຊະຍາກຳຂອງຄຳເວົ້າທີ່ຄຽດຊັງ, ການກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ແລະສົ່ງເສີມຄວາມເປັນສັດຕູກັນ ຕ້ອງການການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອິນເດຍ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ ຫຼັງຈາກລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່.

ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງ​ນະ​ຄອນເດລີ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນຄະດີ​ຕໍ່ ທ່ານນາງຣອຍ ແລະ ສາດສະດາຈານ ຊິກ ໂຊວຄັດ ຮັດເຊນ (Sheikh Showkat Hussain) ຈາກສູນກາງມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ​ແຄວ້ນແຄັສເມຍ, ພາຍໃຕ້ການກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນສັດຕູກັນ ແລະໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ສໍາລັບການລວມໂຕຂອງຊາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ, ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ​ຮອງຜູ້ປົກຄອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະບານກາງ, ທ່ານວິໄນ ຄູມາ ຊາເຊນາ (Vinai Kumar Saxena).

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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