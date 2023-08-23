ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໒໓ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ອິນ​ເດຍ ຈະ​ນຳ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ ຢູ່​ຂົ້ວ​ໃຕ້​ຂອງດວງ​ຈັນ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ

ອາ​ຣຸນ ຮາ​ຣີ​ຢາ​ນີ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ້ມ​ຮູບ​​ທຸງ​ຊາດ​​ອິນ​ເດຍ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກາຍ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ຍົກ​ຮູບ​ຈະ​ຫຼວດ LVM3 M4 ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ ຈັນ​ທ​ຣາ​ຍານທີ 3 ນຶ່ງມື້​ກ່ອນຍານ​​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ເທິງດວງ​ຈັນ ທີ່​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ດາ​ບັດ ​ອິນ​ເດຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ສິງ​ຫາ 2023.

ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ອິນ​ເດຍ​ພວມ​ແນ​ໃສ່​ການ​ນຳ​ເອົາ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ​ທີ່ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ໂດຍ​ຫວັງ​ວ່າ​ອິນ​ເດຍ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ສາ​ມາດ​ລົງ​ຈອດ ​ໄດ້ ຢູ່​ຂົ້ວໃຕ້​ຂອງດວງ​ຈັນ.

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ຍານ​ລູ​ນາ-25 ຂ​ອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ລົງ​ຈອດ​ທີ່​ຂົ້ວໃຕ້​ຂອງດວງ​ຈັນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ຕົກ.

ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໄປ​ໃນ​ແງ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຢູ່​ເທິງດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້. “ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ການ. ລະ​ບົບ​ຕ່າງໆ​ຖືກກວດ​ສອບ​ຢູ່​ເປັນ​ປະ​ຈຳ. ການ​ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລາບ​ລື່ນ​ຍັງ​ດຳ​ເນີ​ນຕໍ່​ໄປ ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທີ່​ສະ​ຫຼັບ​ຊັບ​ຊ້ອນ (MOX) ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ງານ ​ແລະ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ!” ອົງ​ການ ISRO ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ X.

ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ ​ຢູ່​ຂົ້ວ​ໃຕ້​ຂອງດວງ​ຈັນ ເມື່ອ 4 ປີ​ກ່ອນ ຍານ​ຂອງ​ອິນໄດ້​ຕຳ​ກັບ​ພື້ນ​ຜິວ​ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ລົງ​ຈອດ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ.

ຖ້າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ອິນ​ເດຍ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ 4 ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ລົງ​ຈອດ​ຢ່າງ​ລາບ​ລື່ນ” ຢູ່​ເທິງດວງ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈີນ ແລະ​ອະ​ດີດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ໂຊ​ຫວຽດເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG