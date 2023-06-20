ອິນເດຍ ຈະມອບເຮືອລົບ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເສີມສ້າງສາຍພົວພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ

ອິນເດຍກ່າວວ່າ ຕົນຈະມອບກໍາປັ່ນລົບກອງທັບເຮືອໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ໂດຍເປັນສັນຍານຫຼ້າສຸດສໍາລັບສາຍພົວພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເຊິ່ງມີຄວາມກັງວົນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການເອົາທ່າທີທີ່ເຂັ້ມແຂງເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ.
ຖະແຫຼງການທີ່ ນິວເດລີ ຈະຈັດສົ່ງເຮືອລາດຕະເວັນຂະໜາດນ້ອຍຕິດລູກສອນໄຟ INS Kirpan ໃຫ້ແກ່ກອງທັບເຮືອຂອງຫວຽດນາມ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການພົບປະ ລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ທ່ານຣາຈນາດ ຊິງ (Rajnath Singh) ແລະຄູ່ຕໍາແໜ່ງຝ່າຍຫວຽດນາມ ທ່ານຝ່ານ ວັນ ກັງ (Phan Van Gang), ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
“ເຮືອລາດຕະເວນລູກສອນໄຟ ເປັນເຮືອລົບຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການປ້ອງກັນຊາຍຝັ່ງ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານຣາຮູນ ເບດີ, ນັກວິເຄາະອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ລັດຖະບານອິນເດຍກ່າວວ່າ ການມອບເຮືອລົບໃຫ້ແກ່ລັດ ຖະບານຮາໂນ່ຍ ຈະເປັນ “ບາດກ້າວສໍາຄັນ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.”
ເປົ້າໝາຍໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດ ນາມ ແມ່ນເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທາງທະຫານກັບນິວເດລີ. ທ່ານຍັງໄດ້ຫາລື ສໍາລັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະການຜະລິດຮ່ວມກັນ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການ.