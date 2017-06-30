ອິນເດຍໄດ້ເລີ້ມການປະຕິຮູບທາງດ້ານພາສີທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນທ່ຽງຄືນຂອງວັນສຸກ
ມື້ນີ້ທີ່ຈະເປັນການປະຕິຮູບປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງ 1 ພັນ 300 ລ້ານຄົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້
ເປັນຕະຫລາດອັນດຽວກັນ.
ພາສີສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການ ຫລື GST ຈະໃຊ້ການເກັບພາສີອັນດຽວ ແທນການເກັບ
ພາສີທີ່ມີຫລາຍກວ່າສິບສອງຂັ້ນທີ່ສັບສົນ ແລະລົບລ້າງຂໍ້ກີດຂັ້ນລະຫວ່າງລັດຕ່າງໆ
ຂອງປະເທດ.
ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ມີການປັ່ນປ່ວນ. ການເກັບພາສີແບບໃໝ່ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເກີດການເດີນຂະບວນ, ການປະທ້ວງ ແລະຄວາມກັງວົນວ່າ ມັນອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງໆຫລາຍອັນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຽມຕົວສໍາລັບການກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ໄປຫາເສດ
ຖະກິດດິຈິຕອລນັ້ນ ຖືກລົບກວນ.
ຢູ່ໃນຕະຫລາດທົ່ວປະເທດ, ເຂົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແລະພວກພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຫລາຍລ້ານ
ຄົນ ທີ່ເຄີຍໄດ້ເກັບບັນທຶກຢູ່ບັນຊີແຍກປະເພດທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນແລະຂຽນໃບຮັບເງິນໃຫ້ລູກຄ້າ
ມາເປັນສິບໆປີນັ້ນ ຕ່າງກໍມີຄວາມສັບສົນ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍ. ບາງຄົນກໍໄດ້ຟ້າວຝັ່ງ
ລົງທຶນໃສ່ໃນຄອມພີວເຕີ ຍ້ອນລະບຽບການໃໝ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກທຸລະກິດ ຍົກເວັ້ນ ທຸ
ລະກິດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ໃຫ້ຍື່ນການເສຍພາສີ ທາງອອນລາຍ ໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ທ່ານ Suresh Kumar ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄອບຄົວຢູ່ໃນຕະຫລາດທີ່ອຶກກະທຶກ
ຂອງເຂດຄຸ້ມນຶ່ງໃນນະຄອນ New Delhi ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃຊ້ຄອມພີວເຕີຈັກເທື່ອແລະບໍ່ເຄີຍ
ມີອິນເຕີແນັດໃນຮ້ານຂອງລາວ. ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈ່າຍດ້ວຍເງິນສົດ ແລະເຄື່ອງ
ໄລ່ເລກແມ່ນອຸບປະກອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດພຽງຢ່າງດຽວ ທີ່ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ ນັບແຕ່ເປີດ
ຮ້ານມາ ເມື່ອ 47 ປີກ່ອນ.
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