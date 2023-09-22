ອິນເດຍໄດ້ໂຈະການອອກວີຊາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວການາດາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ການາດາຕັດພະນັກງານສະຖານທູດຂອງຕົນໃນອິນເດຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ປະຊາຊົນຊາວການາດາ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວີຊາໃນເວລານີ້ ຈະບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປປະເທດອິນເດຍໄດ້ ຈົນກວ່າການບໍລິການດ້ານວີຊາເລີ້ມຄືນອີກ.
ນອກນັ້ນ ອິນເດຍຍັງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ການາດາ ຫຼຸດການມີໜ້າທາງດ້ານການທູດຂອງຕົນຢູ່ໃນອິນເດຍລົງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໂຄສົກກະຊວງກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ທ່ານອາຣິນດາມ ບັກຈີ (Arindam Bagchi) ເອີ້ນວ່າເປັນບັນຫາໃນດ້ານຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ ໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານສະຖານທູດຂອງອິນເດຍຢູ່ການາດາມີໜ້ອຍກວ່າພະນັກງານສະຖານທູດການາດາຢູ່ໃນອິນເດຍ.
ອິນເດຍຍັງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນມີຄວາມລະມັດລະວັງເວລາເດີນທາງໄປການາດາ ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີກ່າວອ້າງວ່າ “ມີກິດຈະກຳຕໍ່ຕ້ານອິນເດຍຫຼາຍຂຶ້ນແລະອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພທາງການເມືອງ.”
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງໄດ້ຊຸດໂຊມລົງນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ກັນຍາຜ່ານມາ ເວລານາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ກ່າວອ້າງ “ມີການກ່າວຫາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື” ວ່າ ອິນເດຍມີສ່ວນພົວພັນໃນການສັງຫານຄົນສັນຊາດການາດາ ແລະເປັນຊາວຊິກແບ່ງແຍກດິນແດນ ຮາດີບ ຊິງ ນິຈາ ເມື່ອມິຖຸນາ ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນແວນຄູເວີ.