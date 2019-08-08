ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ ໄດ້ເພີ້ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມສືບສວນ ສອບສວນ ແລະຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ພົນລະເມືອງອິນເດຍທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS. ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນ ຍ້ອນມີການວາງລະເບີດໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນສຣີລັງກາ, ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງ 259 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ.
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງນີ້ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອິນເດຍ ໄດ້ດັດແກ້ກົດໝາຍ ທີ່ໃຫ້ສິດແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງຊາດ ຫລື NIA ຂະຫຍາຍອຳນາດ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ ຕໍ່ບຸກຄົນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກໝາຍຫົວວ່າ "ເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ" ນັ້ນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ອິນເດຍໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຂອງອົງການ NIA ຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະພາ ພາຍຫລັງທີ່ມີການຄັດຄ້ານຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທັງສອງພາກສ່ວນຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ອະມິດ ຊາ (Amit Shah), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຈາກພັກບາຣາຕີຢາ ຈານະຕາ (Bharatiya Janata) ທີ່ກຳອຳນາດຢູ່ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຊື່ວ່າ "ຮ່າງກົດໝາຍດັດແກ້ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍ," ໄດ້ກາຍມາເປັນເລື້ອງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍຮັກສາ "ສີ່ບາດກ້າວໄປກ່ອນພວກກໍ່ການຮ້າຍ" ນັ້ນໄວ້ໄດ້.
“ການບົ່ງຕົວບຸກຄົນວ່າເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກຳລັງເລີ້ມມີອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຂອງເຂົາ ຫາກເມື່ອໃດມີກຸ່ມນຶ່ງຖືກຫ້າມຕັ້ງຂຶ້ນມາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊາ (Shah) ຕໍ່ພວກສະມາຊິກສະພາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີກົດໝາຍໃໝ່ອອກມາ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານເຫັນວ່າ ການດັດແກ້ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ ເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ພົນລະເມືອງອິນເດຍ, ທີ່ຖືກຈັບກຸມຍ້ອນມີການພົວພັນກັບພວກວາງລະເບີດຊາວສຣີລັງກາ ແລະຖືກຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆອີກ.