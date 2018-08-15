ນາຍົກ ອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະ ສົ່ງຍານ ທີ່ມີຄົນຂັບ ຂຶ້ນສູ່ ອະວະກາດ ໃນປີ 2022

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະ
ເລີ້ມໂຄງການສົ່ງມະນຸດຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 2022.
ທ່ານໂມດີໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍປະວັດສາດເຣດຝອດ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ນິວເດລີ ລະຫວ່າງການສະຫຼອງຄົບຮອບ 71 ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບເອກກະລາດ ຈາກອັງກິດ.
ທ່ານໂມດີກ່າວວ່າ ການສົ່ງມະນຸດດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນປະເທດທີສີ່ ທີ່ຈະ
ສົ່ງນັກບິນອະວະກາດຕົນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ. ໂຄງ
ການອະວະກາດຂອງອິນເດຍໄດ້ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ
ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະອັງຄານ ໃນ
ປີ 2014.
ທ່ານໂມດີຍັງໄດ້ປະກາດເຖິງໂຄງການປະກັນໄພສຸຂະພາບໃໝ່ ທີ່ຈະໃຫ້ເງິນປະມານ
7,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ແກ່ປະຊາຊົນ 500 ລ້ານຄົນທີ່ທຸກຈົນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດອິນເດຍ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກ ‘ການຫລັບນອນ”
ກ້າວເຂົ້າເປັນມະຫາອຳນາດໃນໂລກ ເນື່ອງຈາກຈຳນວນການລິເລີ້ມນັບແຕ່ທ່ານໄດ້
ຖືກເລືອກເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ໃນປີ 2014 ຮວມທັງການເກັບພາສີຮວມ ແຫ່ງຊາດ ແລະການ
ລົງທຶນໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ