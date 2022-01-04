ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຫ້າແສນໂດສ ໃຫ້ແກ່ອັຟການິສຖານ ແລະສັນຍາວ່າຈະສົ່ງຢາວັກຊີນຕື່ມອີກແລະອາຫານປະເພດເມັດ ໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອຶດຫິວ.
ຢາວັກຊີນໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ.
ນີ້ແມ່ນການສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະສຸດສະທຳຊຸດທີສອງຂອງນິວເດລີໄປໃຫ້ກາບູລ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນເດືອນສິງຫາ. ອິນໄດ້ສົ່ງຢາປົວພະຍາດ 1.6 ໂຕນ ໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ລັດຖະບານອິນເດຍ ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ປະກອບດ້ວຍອາຫານປະເພດເມັດ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ 1 ລ້ານໂດສ ແລະຢາທີ່ຈຳເປັນ ໃນການຊ່ວຍຊີວິດອື່ນໆອີກ ຈຳນວນນຶ່ງ. ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ພວກເຮົາຍັງຈະເລີ້ມຈັດສົ່ງເຂົ້າເບລ່ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຢາປົວພະຍາດໄປໃຫ້.”
ອິນເດຍກ່າວວ່າ ຕົນມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງເຂົ້າເບລ່ 50,000 ໂຕນໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ປາກິສຖານຊ່ວຍ ໃນການຈັດສົ່ງອາຫານດັ່ງກ່າວຜ່ານດິນແດນຂອງໄປຍັງອັຟການິສຖານ.
ເຖິງແມ່ນອິສລາມາບັດໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງທາງການຄ້າແລະການຂົນສົ່ງອື່ນໆໄປຍັງອັຟການິສຖານມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ປາກິສຖານກໍໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາການຮ້ອງຂໍຂອງອິນເດຍໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໄດ້ຂໍໃຫ້ປາກິສຖານ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງດັ່ງກ່າວ.
ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍມີລາຍງານວ່າ ພວມຈັດແຈງໃນເລື້ອງລະບຽບກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ ຊຶ່ງເຂົ້າເບລ່ຈະຖືກສົ່ງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນວາກາ (Wagah) ລະຫວ່າງອິນເດຍແລະປາກິສຖານ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂດຜະລິດເຂົ້າເບລ່ຂອງອິນເດຍ.
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