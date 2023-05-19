ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ (Narendra Modi) ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ປາປົວນິວກີເນຍ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນການເຊື່ອມໂຍງຂອງອິນເດຍ ກັບບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະ ປາຊີຟິກ, ພ້ອມກັບແນໃສ່ຕ້ານການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ໄປຍັງບັນດາປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະດອນໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແມ່ນມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການເປັນຄູ່ສັດຕູຂອງນິວເດລີກັບປັກກິ່ງ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ອິນເດຍເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ໃນພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
ທ່ານ ໂມດີ ຈະຢຸດຢູ່ Port Moresby ນະຄອນຫຼວງ ຂອງປາປົວ ນິວກີເນຍ ໃນຊ່ວງທີ່ສອງຂອງການຢ້ຽມຢາມສາມປະເທດ ໃນໄລຍະທໍາອິດທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G- 7 ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ເດີນ ທາງໄປອອສເຕຣເລຍ.
ວັນທີ 22 ພຶດສະພານີ້, ທ່ານໂມດີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາປົວ ນິວກີເນຍ ທ່ານ ເຈມສ໌ ມາຣາພີ (James Marape) ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ຂອງກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືອິນເດຍ - ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອິນເດຍ ແລະ 14 ປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ.