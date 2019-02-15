ໃນການຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດລົດຢູ່ແຄວ້ນແຄັສເມຍຂອງອິນເດຍໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນະເຣັນດຣາ ໂມດີ ກ່າວວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະພວກທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາ ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະຈະຊົດໃຊ້ ດ້ວຍລາຄາແພງ.”
ມີກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢ່າງໜ້ອຍ 41 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ແຄວ້ນແຄັສເມຍຂອງອິນເດຍເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ດ້ວຍການແລ່ນລົດທີ່ບັນຈຸລະເບີດ ເຂົ້າໄປໃສ່ຂະບວນລົດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງສຸດ ທີ່ແນໃສ່ກຳກລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຂະບວນລົດ 70 ຄັນ ພວມແລ່ນຢູ່ຕາມທາງຫຼວງທີ່ສຳຄັນສາຍນຶ່ງໃກ້ໆກັບເມືອງສຣີນາຄາ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກລະດູຮ້ອນ ຂອງແຄວ້ນແຄັສເມຍ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບປາກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ປໍລະປັກທີ່ສຳຄັນຂອງອິນເດຍ ທີ່ນິວເດລີໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ບ່ອນຫລົບລີ້ ແລະການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປາກິສຖານ ຍຸດຕິການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ ທີ່ປະຕິບັດງານຈາກດິນແດນຂອງຕົນ ແລະທັບມ້າງໂຄງລ່າງການປະຕິບັດງານຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນໂຈມຕີປະເທດອື່ນໆນັ້ນ.”
ທ່ານອາຣຸນ ເຈດລີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ອິນເດຍພວມເຮັດວຽກ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ ທີ່ຈະ “ສ້າງຄວາມໂດດດ່ຽວຢ່າງສິ້ນເຊີງ” ຕໍ່ປາກິສຖານຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນຈະຮວມທັງການຖອນຖານະພິເສດ ທີ່ອິນເດຍໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ປາກິສຖານ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງອົງການໆຄ້າໂລກ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ອິນເດຍກໍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຈາອິສ-ອີ-ໂມຮຳມັດ ທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ປາກິສຖານ.
ປາກິສຖານໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງແຮງ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິນເດຍທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ອິສລາມາບັດ.
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