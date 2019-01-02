ແມ່ຍິງສອງຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວັດຮິນດູ ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນ
ການຂັດຂືນຕໍ່ການຫ້າມ ທີ່ມີມາດົນຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຕໍ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸເປັນປະ
ຈຳເດືອນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນວັດສັກສິດດັ່ງກ່າວ.
ພວກແມ່ຍິງທັງສອງ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວັດ ຊາບາຣິມາລາ ຢູ່ເທິງດອຍ ໃນລັດ ເຄຣາລາ
ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ກ່ອນເຊົ້າມືດ, ພ້ອມກັບຕຳຫຼວດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແນ່ນອນໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ກຸ່ມຮິນດູ ອະນຸລັກນິຍົມ, ຜູ້ທີ່
ສະໜັບສະໜູນ ການຫ້າມແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 10 ຫາ 50 ປີ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນວັດ
ຊາບາຣິມາລາ ນັ້ນ, ເຊິ່ງເຊື່ອກັນວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທາງໃນ ຂອງສະຖານທີ່ສັກສິດ
ດັ່ງກ່າວເປີເປື້ອນ. ສາສະໜາ ຮິນດູ ຖືວ່າ ແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ ທີ່ສາມາດເກີດລູກໄດ້ນັ້ນ
ວ່າບໍ່ສະອາດ, ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີທາງສາສະໜາ. ແມ່
ຍິງຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມ ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສັກສິດດັ່ງກ່າວໃນອະດີດ ໄດ້
ຖືກກີດກັ້ນໂດຍຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຮິນດູ.
ການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ລັດ ເຄຣາລາ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ລະ
ຫວ່າງພວກທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນສາສະໜາຮິນດູ ແລະຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກກສານສູງສຸດຂອງ
ອິນເດຍ ຕັດສິນວ່າ ການຫ້າມດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຫົວໜ້າຂອງລັດຖະບານ ໃນລັດ ເຄຣາລາ ທ່ານປີນາຣາຢີ ວິເຈຢານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນ
ດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຕຳຫຼວດຈະປົກປ້ອງທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຢາກເຂົ້າໄປໃນວັນ
ຊາບາຣິມາລາ ນັ້ນ.
ສານສູງສຸດຈະຟັງການໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
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