ອິນເດຍມີຜູ້ຕິດໂຄວິດໃໝ່ ຫລາຍກວ່າ 200,000 ຄົນໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດອິນເດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັບກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດລາຍໃໝ່ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄົນໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ມີຈຳນວນສູງທີ່ສຸດສຳລັບປະເທດໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຂອງຈໍານວນກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດອິນເດຍຂຸ້ນຂ້ຽວຊອກຫາຕຽງໃນໂຮງໝໍ ແລະອົກຊີເຈັນ. ການມີຈໍານວນຄົນປ່ວຍເພີ້ມຂຶ້ນນີ້ ຍັງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ອິນເດຍ, ປະເທດຜະລິດວັກຊີນທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງ ທໍາການຂົນສົ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດໄປທົ່ວໂລກຊັກຊ້າ ແລະຫັນທິດກັບເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແທນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຢູ່ນະຄອນຫລວງນິວເດລີ, ທ່ານ ເອສ.ເຄ ຊາຣິນ (S.K. Sarin), ກ່າວຕໍ່ສຳນັກຂ່າວ AP ວ່າ ກໍລະນີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ແມ່ນ “ເປັນໜ້າຕົກໃຈ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກບາງຄົນຍັງກ່າວອີກວ່າ ພວກເຂົາເຈົາເຊື່ອກັນວ່າ ງານບຸນຮິນດູເຊິ່ງຜູ້ທີ່ນັບຖືສາສະໜານີ້ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ພາກັນອາບນໍ້າໃນແມ່ ນໍ້າຄົງຄາ, ພ້ອມທັງການໂຮມຊຸມນຸມທາງດ້ານການເມືອງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ເປັນຂີດໝາຍນີ້.
ຫລາຍກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນສະຫະລັດ, ປະມານ 78 ລ້ານ 5 ແສນຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຄົບແລ້ວ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃໝ່ ທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາໂດຍສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຫລື CDC ຂອງສະຫະລັດ.
CDC ກ່າວວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ 48 ເປີເຊັນ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງ ໂດສ ໃນນັ້ນ 80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອໄວຣັສນີ້. ຫົກສິບສີ່ເປີເຊັນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຄົບຖ້ວນແລ້ວ.
CDC ຍັງໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ປະມານ 5,800 ຄົນທີ່ເອີ້ນກັນວ່າເປັນກໍລະນີ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນແລ້ວແຕ່ກໍຍັງຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຢູ່.
ອົງການນີ້ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ວັກຊີນທີ່ມີທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຖືກພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມີປະສິດຕິຜົນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ, ປ້ອງກັນການໄປເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະການຕາຍ." "ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສັກຢາວັກຊີນອື່ນໆ, ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະມີຫລາຍພັນກໍລະນີການຕິດປະຍາດຫລັງຈາກໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວເກີດຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າວັກຊີນຈະໃຊ້ການໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ກໍຕາມ."
ຂໍ້ມູນຂອງ CDC ແມ່ນເກີດຂື້ນທ່າມກາງການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນການສັກຢາວັກຊີນ ຈອນສັນ & ຈອນສັນ (Johnson & Johnson).
ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນອິດສະຫລະຂອງສະຫະລັດກຳລັງທໍາການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍຢ່າງຊ້າໆ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສັກເຂັມດຽວຂອງ Johnson & Johnson ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ແລະການເຊື່ອມໂຍງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບອາການເລືອດກ້າມບໍ່ຄ່ອຍມີ ແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນ.
ຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານການສັກຢາກັນໂຣກຂອງ CDC ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸກເສີນໃນວັນພຸດຜ່ານມາ, ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກ CDC ແລະອົງການອາຫານ ແລະຢາໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມແນະນຳໃຫ້ຢຸດສັກຢານີ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກແມ່ຍິງ 6 ຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 48 ປີ ໄດ້ມີອາການເລືອດກ້າມທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນໂຣກເລືອດກ້າມໃນສະໝອງພາຍໃນເວລາ 6 ຫາ 13 ມື້ ຫຼັງຈາກຖືກໄດ້ສັກຢານີ້ແລ້ວ. ນຶ່ງໃນຈຳນວນແມ່ຍິງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍແລະມີອາການສາຫັດຢູ່.
ຫົກກໍລະນີນີ້ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຫຼາຍກ່ວາ 7 ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ Johnson & Johnson ແລ້ວໃນທົ່ວປະເທດ.