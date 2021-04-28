ອິນເດຍ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ຊ່ວຍເຫຼືອ COVID-19 ທີ່ສຳຄັນຊຸດທຳອິດ ໃນຂະນະທີ່ ການຕິດເຊື້ອໃນປະເທດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການຂົນສົ່ງຊຸດທຳອິດຂອງວັດຖຸການແພດທີ່ສຳຄັນໄດ້ເດີນທາງຮອດ ອິນເດຍ ແລ້ວໃນວັນອັງ ຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດ COVID-19 ຄັ້ງຫາ ຍະນະຄື້ນທີສອງ, ເປັນສະຖານະການທີ່ຖືກອະທິບາຍວ່າ “ເໜືອຄວາມໂສກເສົ້າຫຼາຍ” ໂດຍຫົວ ໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ.
ເຮືອບິນລຳນຶ່ງຈາກປະເທດ ອັງກິດ ທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ 100 ໜ່ວຍ ແລະ ຕູ້ອົກຊີເຈັນ 95 ໜ່ວຍ, ເຊິ່ງເກັບເອົາອາກາດ ແລະ ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນອົກຊີເຈັນບໍລິສຸດນັ້ນ, ໄດ້ເດີນທາງຮອດສະ ໜາມບິນ ນິວເດລີ ກ່ອນເຊົ້າມືດ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງ ອັງກິດ ໃນ ອິນເດຍ ເວົ້າວ່າເຮືອບິນຂົນສົ່ງທັງໝົດ 9 ລຳ ຈະນຳສົ່ງຕູ້ອົກຊີເຈັນ 500 ໜ່ວຍ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ 140 ໜ່ວຍໄປປະເທດໃນເອເຊຍໃຕ້ດັ່ງກ່າວໃນອາທິດນີ້.
ປະເທດອື່ນໆກໍໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະສົ່ງວັດຖຸການແພດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແຮງໄປໃຫ້ ອິນເດຍ ເຊັ່ນກັນ. ຝຣັ່ງ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ, ເຄື່ອງຜະລິດອົກຊີເຈັນ ແລະ ຕູ້ຂອງແຫຼວອົກຊີເຈັນການແພດໄປໃຫ້ພາຍໃນອາທິດໜ້າ, ພ້ອມດ້ວຍ ເຢຍຣະມັນ, ອິສຣາແອລ ແລະ ປາກິສຖານ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ເປັນສັດຕູມາດົນນານຂອງ ອິນເດຍ ນັ້ນ, ຈະສົ່ງອຸປະ ກອນປ້ອງກັນປະຈຳຕົວ, ອຸປະກອນປິ່ນປົວ ແລະ ກວດຫາເຊື້ອໂຣກພ້ອມກັບເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ອົກຊີເຈັນໄປໃຫ້.
ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ເທດຣອສ ເກເບຣເຢຊຸສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະ ຄອນ ເຈນີວາ ວ່າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນກຳລັງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້, ດ້ວຍການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸທີ່ສຳຄັນລວມທັງເຄື່ອງຜະລິດອົກຊີເຈັນຫຼາຍພັນໜ່ວຍ, ໂຮງໝໍເຄື່ອນທີ່ໃນສະໜາມສຳເລັດຮູບ ແລະ ວັດຖຸຫ້ອງທົດລອງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢໍ້າວ່າອົງການອະນາໄມໂລກ ແມ່ນໄດ້ປະກາດແລ້ວວ່າ ສະມາຊິກພະນັກງານອົງການອະນາໄມໂລກເພີ່ມເຕີມ 2,600 ຄົນຈະເດີນທາງໄປ ອິນເດຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂຣກດັ່ງກ່າວ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງນານາຊາດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ອິນເດຍ ໄດ້ລາຍງານການຕິດ COVID-19 ທີ່ຖືກຢືນຢັນໃໝ່ອີກ 323,144 ກໍລະນີໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເປັນຂີດໝາຍວັນທີ 6 ລຽນຕິດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ. ລະບົບປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກ້ຈະພັງລົງຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ດ້ວຍໂຮງໝໍແອອັດດ້ວຍຄົນໄຂ້ໄວຣັສໂຄໂຣນາຈຳນວນຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງປ່ຽນຕູ້ລົດໄຟເປັນຫ້ອງແຍກປ່ຽວ COVID.
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