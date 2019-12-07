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ຍິງ​ສາວອິນ​ເດຍ ​ທີ່​ຖືກພວກ​ແກັ່ງຂົ່ມ​ຂືນ ຕາຍ​ຍ້ອນບາດ​ແຜ​ ຈາກ​ການຖືກ​ເຜົາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ໄປ​ຂຶ້ນ​ສານ ເພື່ອ​ຮັບຟັງ​ຄະ​ດີ​ ຂົ່ມ​ຂືນ​ນາງນັ້ນ

ພະ​ແນກ​ປິ່ນ​ປົວ​ບາດ​ແຜ​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ເຜົາ​ໄໝ້​ ໃນໂຮງ​ໝໍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຂົ່ມ​ຂືນ ອາ​ຍຸ 23 ທີ່​ຖືກ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍເຜົາ ກຳ​ລັງ​ໄປ​ປິ່ນ​ປົວຢູ່ນັ້ນ, ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນີວ​ເດ​ລີ ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (​ພາບ​ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍເຕີ ໃນວັນ​ທີ 6 ທັນ​ວາ, 2019)

ແມ່​ຍິງຄົນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຫາ​ສານເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄະ​ດີ​ຂົ່ມ​ຂືນທີ່​ນາງໄດ້​ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ໃນ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ ໄດ້​ຖືກ ​ຜູ້​ຊາຍ 5 ຄົນ​ ເອົາ​ໄຟ​ຈູ​ດໃນ​ຕອນບ່າຍ​ຂອງວັນ​ສຸກວານນີ້.

ນາງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ທົນ​ຕໍ່​ພິດ​ບາດ​ແຜ​ບໍ່​ໄດ້ ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກວານນີ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ ລາຍ​ງານ​ມາ​ວ່າຜູ້​ຊາຍ 2 ຄົນ​ ນອນຢູ່ໃນ 5 ຄົນ​ ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ດີ​ຂົ່ມ​ຂືນນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ວາງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ຕົວ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນັ້ນໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ​ຈາກ​ບາດ​ແຜ​ຢ່າງ​ໜັກ ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ເອົາ​ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນທີ່​ເອົາ​ນາງບິນ​ອອກ​ຈາກ​ແຂວງອຸດ​ຕາ ປ​ຣະ​ເທດ ໄປ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍ ​ຢູ່ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ນິວ​ເດ​ລີ ບ່ອນ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້ເສຍ​ຊີ​ວິດໄປ​ຍ້ອນຫົວ​ໃຈ​ຢຸດ​ເຕັ້ນ.

ນາງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ ມື້​ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ 4 ຄົນ ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໃນ​ຄະ​ດີ​ຂົ່ມ​ຂືນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ທີ່​ຖືກ​ຕຳ​ຫລວດ​ຍິງ​ຕາຍ.

ພວກຜູ້​ຊາຍທີ່​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ເທ​ລັງ​ກາ​ນາ ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ອິນ​ເດຍ ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສວ່າ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂືນ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດຍິງອາ​ຍຸ 27 ປີ ​ຄົນ​ນຶ່ງ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໄດ້​ເຜົາ​ສົບ​ຂອງ​ນາງ ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂືນ​ນາງ​ແລ້ວ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ນາງ​ຫໍ່​ໃສ່​ຜ້າ​ຫົ່ມ ແລະ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໄປ​ກ້ອງ​ຂົວ ບ່ອນ​ທີ່​ນາງ​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ ໂດຍ​ຄົນ​ທີ່​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ໄປ.

ອີງ​ຕາມ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອິນ​ເດຍ, ມີລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ມີ​ຄົນ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ຂືນ​ຢູ່ 33,658 ກໍ​ລະ​ນີໃນ​ປີ 2017 ຊຶ່ງ​ສະ​ເລ່ຍ​ແລ້ວ​ແມ່ນມີ​ເຫດ​ການ​ເກີດ​ຂຶ້ນ 90 ຄັ້ງ​ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້.
ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ແມ່​ຍິງ​ເວົ້າ​ວ່າ ຕົວ​ເລກ​ທີ​ແທ້​ຈິງ​ ແມ່ນ​ສູງກວ່ານັ້ນ​ຫລາຍ ເພາະ​ມີ​ຫລາຍ​ກໍ​ລະ​ນີ​ກໍບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຮູ້​ເລີຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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