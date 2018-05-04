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ພາຍຸຝົນ ຢູ່ອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ 78 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ຄົນກຳລັງພາກັນຕັດແລະຂົນຕົ້ນໄມ້ ທີ່ລົ້ມຕັນທາງອອກ ຍ້ອນພາຍຸຮ້າຍແຮງ ແລະພາຍຸຂີ້ຝຸ່ນ ຢູ່ເມືອງອາລວາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ອິນເດຍ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2018.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ອິນ​ເດຍກ່າວໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​
ວ່າ ພາຍຸ​ຂີ້​ຝຸ່ນ ​ແລະ​ພາຍຸຝົນ​ຂະໜາດແຮງ ໃນໄລຍະ​ຂ້າມ​ຄືນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງໜ້ອຍ
78 ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດ.

ພາຍຸ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົນໄມ້ຫັກ​ ​ແລະ​ສາຍ​ໄຟຟ້າ​ຂາດ​ ​ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ​ຍັງ ເຮັດ​ໃຫ້​
ເຮືອນ​ຊານເພ​ພັງ​ ຢູ່​ໃນ​ລັດ ອັດຕາ ປຣາ​ເດັສ ​ແລະຣາຈາ​ສທານ.

​ນອກຈາກພວກທີ່​ເສຍ​ຊີວິດແລ້ວ ພາຍຸນີ້ ​ຍັງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ ອີກຫຼາຍ​
ກວ່າ 100 ຄົນ.

ພາຍຸ​ຫົວນີ້ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ໂດຍທີ່ຜູ້​ຄົນ​ຢູ່່​ເຂດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ ​ລ່ວງ​ໜ້າ
​ເພາະວ່າ​ຢັງອີກຫົກ​ອາທິດກວ່າໆຈຶ່ງຈະຮອດ​ລະດູລົມມໍລະສຸມ​.

ມີ​ໄຟຟ້າ​ມອດ ​ແລະ​ໂທລະສັບ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່ໃ​ນຂົງ​ເຂດ ຫຼັງ​ຈາກ​ພາຍຸ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ທຳລາຍ
​ເສົາ​ໄຟຟ້າ.

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