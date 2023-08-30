ອິນເດຍກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍື່ນ “ການປະທ້ວງຢ່າງແຮງ” ຕໍ່ຈີນ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ນຳແຜນທີ່ສະບັບມາດຕະຖານປີ 2023 ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂດອັກໄຊ ຈິນ (Aksai Chin) ຊຶ່ງເປັນບໍລິເວນນຶ່ງ ຂອງແຄວ້ນແຄັສເມຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະລັດອາຣຸນນະຈາລປຣະເດັສ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອິນເດຍ ຢູ່ພາຍໃນດິນແດນຂອງຈີນ.
ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍເວັບໄຊກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຈີນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກປະເທດທັງສອງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ.
ນອກນັ້ນ ແຜນທີ່ສະບັບນີ້ ຍັງຮວມເອົາໄຕ້ຫວັນ ແລະທະເລຈີນໃຕ້ ເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຈີນນຳດ້ວຍ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ກະຊວງກິດຈະການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານນີ້ຂອງຈີນ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງຢ່າງແຮງໃນມື້ນີ້ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງດ້ານການທູດກັບຝ່າຍຈີນໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ‘ແຜນທີ່ມາດຕະຖານ’ ປີ 2023 ຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ດິນແດນຂອງອິນເດຍ” ໂຄສົກກະຊວງກິດຈະການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ ທ່ານອາຣິນດຳ ບັກຊີ (Arindam Bagchi) ກ່າວ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ແລະຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ພົບປະກັນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມບຣິກສ໌
ທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້ແລະໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະ “ເພີ້ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ” ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ. ປະເທດທັງສອງໄດ້ປະກາດວ່າ ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນໄປສູ່ການປັບປຸງຄວາມສຳພັນ.