ອິນເດຍມີຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນ ຂະນະທີ່ໂລກ ພວມສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະເທດນັ້ນຢູ່

ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານະການຂອງອິນເດຍ ແມ່ນ “ເກີນກວ່າຄວາມເສົ້າເສຍໃຈ” ໃນຂະນະທີ່ປະເທດນີ້ ໄດ້ມີລາຍງານກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ເກືອບຮອດ 353,000 ຄົນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຕິດແປດໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ລຽນຕິດມາໄດ້ຫ້າມື້ແລ້ວ.
“ອົງການ WHO ກໍາລັງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ໂດຍການສະໜອງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຂອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຜະລິດອັອກຊີເຈັນຫຼາຍພັນເຄື່ອງ ໂຮງໝໍສະໜາມເຄື່ອນທີ່ສຳເລັດຮູບ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳຖະແຫລງໃນກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານເຕໂດຣສ ເກເບຣເຢຊຸສ ຫົວໜ້າໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈາກນະຄອນເຈນີວາ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອົງການ WHO ໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວວ່າ ບັນດາພະ ນັກງານຂອງອົງການ WHO 2,600 ຄົນຕື່ມອີກ ຈະເດີນທາງໄປຍັງອິນເດຍ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອໃນຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງອິນເດຍ ແມ່ນລົ້ມແຫຼວທ່າມກາງໄພພິບັດຂອງໄວຣັສຮອບສອງ ໂດຍທີ່ໂຮງໝໍທັງຫຼາຍຮັບຄົນປ່ວຍເຕັມເກີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຄົນປ່ວຍໃໝ່ໃດໆໄດ້ ແລະທັງຂາດເຂີນຖັງອັອກຊີເຈັນທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບພວກຄົນປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດທີ່ກຳລັງອ້າປາກຫາຍໃຈເອົາອາກາດ.
ອິນເດຍຍັງໄດ້ບັນທຶກ ການເສຍຊີວິດທີ່ພົວພັນກັບພະຍາດໂຄວິດ 2,812 ຄົນໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງສູງເປັນປະຫວັດການອີກນຶ່ງວັນ ໃນຂະນະທີ່ການເຜົາສົບໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດທັງຄືນແລະວັນ. ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໄດ້ຕໍ່ເວລາຂອງມາດຕະການປິດເມືອງອອກໄປອີກນຶ່ງອາທິດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ໝົດອາຍຸໃນວັນຈັນວານນີ້.
ການລະບາດຮອບສອງນີ້ ໄດ້ຖືກທິ້ມໂທດໃສ່ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ທີ່ຕິດແປດກັນງາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບວກກັບການຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆຕໍ່ການເຕົ້າໂຮມກັນຂອງຝູງຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ເມື່ອການແຜ່ລະບາດປາກົດວ່າ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໃນຕົ້ນປີນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກສຳລັບການຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມດ້ານການເມືອງທີ່ມີຜູ້ຄົນໜາແໜ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບຸນສາສະໜາຮິນດູປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້ດຶງດູດເອົາພວກສະແຫວງບຸນຫຼາຍລ້ານຄົນມາຮ່ວມ, ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຊາວອິນເດຍໝົດທຸກຄົນໃຫ້ໄປສັກຢາວັກຊີນ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານທາງວິທະຍຸ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແລະວ່າຢ່າຫວັ່ນໄຫວໂດຍສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຂ່າວລືໃດໆກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ.”
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