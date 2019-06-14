ອິນເດຍໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບແຜນການ ທີ່ຈະສົ່ງສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ປະທານອົງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ ທ່ານເຄ ຊີວານ (K. Sivan) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ອິນເດຍໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ປີ 2030 ທີ່ຈະສົ່ງສະຖານີອະວະກາດ ທີ່ໜັກ 20 ໂຕນຂອງຕົນ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອິນເດຍຈະບໍ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດໃດ ກ່ຽວກັບແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຊີວານກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຖານີອະວະກາດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ຖ້ຽວບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບເທື່ອທຳອິດຂອງອິນເດຍ ທີ່ທາງອົງການອະວະກາດໄດ້ເລີ້ມກະກຽມທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດອະວະກາດ 3 ຄົນ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນປີ 2022.
ໂຄງການສະຖານີອະວະກາດ ຈະເປັນອີກບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງອິນເດຍ. ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ອິນເດຍມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງການປະຕິບັດງານຄັ້ງທີ 2 ຂອງຕົນໄປຍັງດວງຈັນ.
ສະຖານີອະວະກາດທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ພຽງອັນດຽວໃນເວລານີ້ ກໍຄືສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ຊຶ່ງມີຫຼາຍໆປະເທດເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນ.
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