ປາກິສຖານມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ຈັດໄວ້ສະເພາະແຫ່ງໃໝ່ ກັບອິນເດຍທີ່ເປັນປະເທດປໍລະປັກກັນນັ້ນ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້ ໂດຍໃຫ້ພວກສະແຫວງບຸນຊາວຊິກຈາກອິນເດຍສາມາດເຂົ້າໄປຫາສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນປາກິສຖານໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວີຊາໄດ້ຕະຫລອດປີ.
ວັດ ຫລື ເກີດວາຣາ (gurdwara) ຢູ່ໃນເມືອງຄາຕາເພີ (Kartarpur) ຢູ່ໃນແຂວງປັນຈາບທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບອິນເດຍ 4 ກິໂລແມັດ. ມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ພະອາຈານນານາກ (Nanak), ຜູ້ສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຊິກ ເສຍຊີວິດຢູ່ຫັ້ນໃນສັດຕະວັດທີ 16.
ອິເດຍ ແລະປາກິສຖານໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເຫຼື້ອມໃສໃນສາສະໜາຊາວອິນເດຍທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໄປຫາວັດສັກສິດທີ່ຊື່ວ່າເກີດວາຣາ ດາບາ ຊາຮິບ ຄາຕາເພີ (Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur) ແຫ່ງນັ້ນໄດ້.
ມີຜູ້ສະແຫວງບຸນຊາວຊິກຫລາຍເຖິງ 5,000 ຄົນທີ່ເດີນທາງຈາກອິນເດຍໃນແຕ່ລະວັນຈະສາມາດໄປເບິ່ງ ໄປຊົມວັດແຫ່ງນັ້ນໄດ້ ຊຶ່ງຈະໄປໃນຕອນເຊົ້າ ແລະກັບຄືນໃນຕອນແລງ.
ການຮ່ວມມືກັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກກັນທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ມີຂຶ້ນທ້າມກາງການເຊື່ອມລົງຢ່າງໜັກຂອງສາຍພົວພັນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງອິນເດຍເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄສເມັຍທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ຈະເດີນທາງໄປຫາເມືອງທີ່ຢູ່ຊາຍແດນແຫ່ງນັ້ນ ເພື່ອຮ່ວມພິທີເປີດບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະຂັ້ນໃດ ທີ່ ຫາກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ໃຫ້ເປັນຄືກຳແພງ ແລະເນັ່ງໄປຫາວັດ ນັ້ນໂດຍກົງ.
ພິທີເປີດໃຫ້ຂ້າມຊາຍແດນດັ່ງກ່າວທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້ ແມ່ນຈະກົງກັນກັບວັນຄ້າຍວັນເກີດ, ວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຂອງພະອາຈານນານາກ (Nanak) ຄົບຮອບ 550 ປີ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີ, ແລະບັນດານັກການທູດຕ່າງປະເທດທີ່ປະຈຳຢູ່ປາກິສຖານ ຈະຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ.
ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ສຳຄັນຂອງອິນເດຍ ປະມານ 600 ຄົນ ລວມມີອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫລາຍຄົນ ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນປາກິສຖານ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຣາວີສ໌ ຄູມາ (Raveesh Kumar), ໂຄສົກປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນນະຄອນ ນິວເດລີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
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