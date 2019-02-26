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ອິນເດຍ ວ່າ ໄດ້​ທຳ​ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ທີ່ແນໃສ່ ຄ້າຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ໃນ ປາກິສຖານ

ພວກຄົນພາກັນ ຈູດເຜົາ ຮຸ່ນຂອງປາກິສຖານ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼັງຈາກ ທາງການອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ຄ້າຍຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງປາກິສຖານ, ທີ່ເມືອງ ອາມີດາບາດ ຂອງອິນເດຍ, ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ຕົນ ໄດ້​ທຳ​ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ ​ຢູ່ປາກິສຖານ
ຕໍ່ຄ້າຍຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ທີ່ຊື່ວ່າ ຈາອິສ ອີ ໂມຮຳມັດ ຊຶ່ງກຸ່ມນີ້ ໄດ້ອ້າງເອົາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບດ້ວຍລົດ ລະເບີດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ກຳ​ລັງ​
ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ 40 ຄົນ ຢູ່ໃນ ແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເມື່ອເກືອບສອງ
ອາທິດກ່ອນ.

ການໂຈມຕີທາງອາກາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງອິນເດຍກ່າວວ່າ ໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ
ຫຼາຍຄົນນັ້ນ ຈະທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານທະຫານ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດຄູ່ປໍ
ລະປັກ ທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ.

ໃນຖະແຫລງການສັ້ນໆ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ ທ່ານ ວີເຈ
ໂກແຄລ ໄດ້ເອີ້ນການໂຈມຕີນັ້ນ ວ່າ “ການໂຈມຕີ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງກັນ ກ່ອນ”
ທີ່ເປັນຜົນເກີດຈາກຂໍ້ມູນລັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ກຸ່ມຈາອິສ ອີ ໂມຮຳມັດ ໄດ້ວາງ
ແຜນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດ.

ທ່ານ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ອິນເດຍ ໄດ້ຖະຫຼົ່ມສະຖານທີ່ຝຶກແອບ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ກຸ່ມ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງບາລາຄອຕ ໃນປາກິສຖານ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ໃນການ ປະຕິບັດ
ງານຄັ້ງນີ້ ມີສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມຈາອິສ ອີ ໂມຮຳມັດ ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ ເປັນພວກກໍ່
ການຮ້າຍ ພວກຄູຝຶກ ພວກຜູ້ບັນຊາການ ແລະພວກກຸ່ມຈີຮາດິສ ຫຼື ພວກນັກລົບ
ເພື່ອສາສະໜາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບມາເພື່ອປະຕິບັດການແບບ ກອງໂຈນນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳຈັດແລ້ວ.”

ອິນເດຍ ໄດ້ເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການສູນເສຍຊີວິດ ຂອງພົນລະ
ເຮືອນ ອີງຕາມຄຳ​ເວົ້າຂອງທ່ານ ໂກແຄລ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ສະຖານທີ່ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າທີ່ປົກຫຸ້ມຢ່າງໜາແໜ້ນຢູ່ເທິງຈອມພູ ຫ່າງໄກຈາກ ພົນລະເຮືອນໃດໆ.”

ຢູ່​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີອິມ​ຣານ ຄານ ໄດ້​ຮຽກ​ໃຫ້​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມສຸກ​ເສີນ
ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ ​
ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ​ອິນ​ເດຍ
​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່ ຂາດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດຊອບ
ແລະ​ກ່າ​ວ​ອ້າງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ. ການ​ກະ​ທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ຫາງ​ສຽງ​
ພາຍ​ໃນ ​ປະ​ເທດພາຍ​ໃຕ້​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ
ແລະສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມສ່ຽງ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ. ການ​ກ່າວ
​ອ້າງ​ກ່ຽວ​ກັບ ບໍ​ລິ​ເວ​ນ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີແມ່ນ​ເປີດກວ້າງ​ຕໍ່​ໂລກ ແລະ​ສາ​ມາດ​ຊອກ​ຫາ​
ຄວາມ​ຈິງ​ທາງ​ພາ​ກພື້ນ​ດິນ​ໄດ້. ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຈະ​ມີ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ ແລະ​
ສາ​ກົນ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖານທີ່​ເກີດ​ເຫດ.”

ພົນ​ຕີ​ອາ​ຊີ​ຟ ກາ​ຟໍ ໂຄ​ສົກ​ຂອງກອງ​ທັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງກ່ຽວ​ກັບ
​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ. ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ທະ​ວີດ​ເຕີ້ນັ້ນ​ທ່ານ​ກ່​າວ​ວ່າ
“ເຮືອ​ບິນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ມູ​ຊາ​ມາ​ຣາບັດ. ໂດຍ​ປະ​ເຊີນ
​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ​ແລະ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຈາກ ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ ປາກິ​ສ-
​ຖານ ຈຶ່ງ​ພາ​ກັນ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຟ້າວ​ຟັ່ງ​ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ ພວມ​ທຳ​ການ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ
ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃສ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ເມືອງ​ບາ​ລ​າ​ກົດ. ບໍ່​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື​ເສຍ​ຫາຍ​
ໃດໆ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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