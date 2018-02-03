ອິນເດຍ ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ອິດທິພົນ ທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ

ອິນເດຍ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະສ້າງຖານທັບເຮືອ ຢູ່ໝູ່ເກາະເຊແຊລ ໃນມະຫາສະໝຸດ
ອິນເດຍ ເພື່ອຕ້ານຢັນກັບອິດທິພົນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະ
ມົນຕີຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ຍັງໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມເນປານ ທີ່ບໍ່ມີ ມາກ່ອນ ບ່ອນທີ່ພັກ
ຄອມມິວນິສຊຶ່ງເປັນມິດກັບຈີນ ມີກຳນົດຈະເຂົ້າກຳອຳນາດໃນໄວໆນີ້.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທັງສອງ ໃນຮອບອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເນັ້ນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ
ເຂົ້າມາໃນເຂດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ກັບເຊແຊລ ອິນເດຍຈະສ້າງເດີ່ນເຮືອບິນ
ແລະຂົວເດ່ອອກໄປເພື່ອໃຫ້ກຳປັ່ນເຂົ້າຈອດຢູ່ເກາະ Assumption. ຖານທັບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອິນເດຍ ມີໜ້າເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍແລະຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງ
ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສັບປ່ຽນບັນດາກຳປັ່ນ ແລະເຮືອບິນຢູ່
ທີ່ໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ທ່ານສຸບຣາມານຽມ ແຈຊັງກາ ກ່າວຫລັງຈາກການ
ເຊັນສັນຍາ ຊຶ່ງໄດ້ເຈລະຈາກັນບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ເຊັນກັນໃນປີ 2015
ວ່າ “ຄວາມສຳພັນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ
ການປົກປັກຮັກສາບັນຍາກາດແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ
ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ.
ຄວາມຕ້ອງການທາງຍຸດທະສາດຂອງອິນເດຍທີ່ຢາກມີຖານທັບຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຂຶ້ນ
ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການປິດລ້ອມ ໂດຍການຂະຫຍາຍ
ອິດທິພົນແບບແຂງຂັນຂອງຈີນ. ປັກກິ່ງ ໄດ້ເປີດຖານທັບຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຈີບູຕີ
ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກໃນເດືອນສິງຫາແລ້ວນີ້. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມີ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ ກຳລັງຂອງຈີນພວມເລີ້ມ ປິດລ້ອມອິນເດຍ ຢູ່ໃນບັນດາປະ
ເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່່າ ບັງກລາແດັສ ມຽນມາ ມາລດິບ ແລະສຣີລັງກາ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນ
ແຜນການທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງປັກກິ່ງ.
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