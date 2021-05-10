ອິນເດຍ ມີ COVID ຫຼາຍກວ່າ 400,000 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ວິກິດການໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນ ອິນເດຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເບົາບາງລົງເທື່ອ, ໂດຍທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັບຕົວເລກການຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 403,000 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 4,000 ຄົນ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ວ່າຕໍ່າກວ່າຈຳນວນທີ່ແທ້ຈິງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດການກັກບໍລິເວນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດໂດຍນັກການເມືອງຫຼາຍຄົນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກໍຕາມ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມບາງລັດ ຖະບານທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄດ້ກຳນົດການກັກບໍລິເວນໃນເຂດອຳນາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ ໄດ້ປະກາດວ່າການກັກບໍລິເວນທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ເມສາທີ່ຜ່ານ ຈະຖືກຕໍ່ເວລາໄປຈົນຮອດວັນທີ 17 ພຶດສະພາ. ນະຄອນຫຼວງຂອງ ອິນເດຍ ດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ປະກາດວ່າການບໍລິການລົດໄຟໃຕ້ດິນຈະຖືກຍົກເລີກຊົ່ວຄາວເລີ່ມຕົ້ນວັນຈັນມື້ນີ້.
ໃນລັດ ທະມິລ ນາດູ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປ່ຽນການກັກບໍລິເວນສ່ວນນຶ່ງ ໄປເປັນການກັກບໍລິເວນຢ່າງເຕັມທີ່ ຫຼັງຈາກລັດ ຄານາຕາກາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ຂະຫຍາຍການກັກບໍລິເວນເຕັມທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການສຳພາດກັບອົງການຂ່າວ ຝຣັ່ງ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງຊຸເມຍ ສວາມີນາທານ, ຫົວໜ້ານັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເຕືອນວ່າ “ລັກສະນະຂອງການລະບາດວິທະຍາທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນ ອິນເດຍ ມື້ນີ້ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນສາຍພັນທີ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຫຼາຍ.”
ທ່ານນາງ ສວາມີນາທານ ໄດ້ກ່າວວ່າສາຍພັນ B.1.617 ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ COVID-19 ນັ້ນ ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າເປັນປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເກີດໄພຫາຍະນະໃນ ອິນເດຍ, ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານເກີດຂອງທ່ານນາງ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຣກຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດການແພດ ອາຍຸ 62 ປີ ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນໄດ້ມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວຣັສກໍແມ່ນນຶ່ງໃນນັ້ນ.” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ, ການເຕົ້າໂຮມກັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກກໍມີບົດບາດເຊັ່ນກັນ.
ໄວຣັສສາຍພັນ B.1.617 ໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນ ອິນເດຍ ເມື່ອເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້. ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ພິຈາລະນາມັນວ່າເປັນ “ສາຍພັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ,” ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອັນຕະລາຍກວ່າໄວຣັສດັ້ງເດີມ.