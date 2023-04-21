ທະຫານອິນເດຍ 5 ຄົນ ເສຍຊີວິດໄປ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນເວລາທີ່ພວກກະບົດຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປົກຄອງຂອງອິນເດຍ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີລົດທະຫານຢູ່ໃນເຂດ ແຄວ້ນແຄສເມຍຂອງພູຫິມະໄລ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທະຫານອິນເດຍ 5 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນເວລາທີ່ພວກກະບົດຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປົກຄອງຂອງອິນເດຍ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີລົດທະຫານຢູ່ໃນ ແຄວ້ນແຄສເມຍ ຂອງພູຫິມະໄລ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍິງໂຈມຕີໃສ່ລົດຂອງກອງທັບ ຢູ່ເຂດສ່ວນນຶ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງຣາເຈີຣີ (Rajouri) ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງສູງຂອງທະຫານ ທີ່ແບ່ງແຍກເຂດແດນກັນໃນແຄວ້ນແຄສເມຍລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະປາກິສຖານ. ຖະແຫລງການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີທະຫານ 5 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີ ແລະອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
ຖະແຫຼງການນີ້ກ່າວວ່າ "ພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜ" ໄດ້ "ສວຍໃຊ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນເວລາຝົນຕົກໜັກ ແລະຄວາມບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ."
ຖະແຫຼງການນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ "ຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດໄຟໄຫມ້ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນການໃຊ້ລະເບີດຝັງດິນ ໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍກໍເປັນໄດ້." ບໍ່ມີການຢືນຢັນຈາກຝ່າຍທີ່ເປັນອິດສະຫລະ ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ອິນເດຍ ແລະປາກິສຖານ ເປັນຄູ່ປໍລະປັກທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ຕ່າງກໍປົກຄອງສ່ວນນຶ່ງຂອງແຄວ້ນແຄສເມຍ ແຕ່ທັງສອງອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ດິນແດນທັງໝົດ.
ກຸ່ມກະບົດໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດຂອງແຄສເມຍ ຫຼື ການເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັບປາກິສຖານ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ.