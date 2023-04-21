ກອງກຳລັງທະຫານກອງໜູນ ເຄື່ອນຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ຫລື RSF ຂອງຊູດານ ຈະສັງເກດການ ການຢຸດຍິງ ໄລຍະ 72 ຊົ່ວໂມງ

ກອງກຳລັງທະຫານກອງໜູນ ເຄື່ອນຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ຫລື RSF ຂອງຊູດານ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຢຸດຍິງເປັນເວລາ 72 ຊົວໂມງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງແລງ, ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຢ່າງນ້ອຍການຢຸດຍິງຊົວຄາວ ໃນວັນທີ່ມີການສູ້ລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຢູ່ປະເທດໃນເຂດອາຟຣິກາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.
ກອງກຳລັງ RSF ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການຢຸດຍິງແມ່ນກົງກັບວັນບຸນອີດ ອາລ-ຟີທຣ໌ (Eid al-Fitr) ... ເພື່ອເປີດແລວທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນການອົບພະຍົບພົນລະເມືອງ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ຈະພົບປະກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ."
ວັນພັກຂອງຊາວມຸສລິມ ໃນວັນອີດ (Eid) ເຊິ່ງມື້ສຸດທ້າຍ ໃນການຖືສິນອົດອາຫານ ຂອງເດືອນຣາມາດານ (Ramadan) ອັນເປັນເດືອນສັກສິດຂອງຊາວມຸສລິມ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງບໍ່ມີສັນຍານຊີ້ບອກໃດໆ ຈາກກອງກຳລັງປະກອບ ອາວຸດຂອງຊູດານ ຫລື SAF ທີ່ເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສັງເກດການການຢຸດຍິງ.
ໃນວັນພະຫັດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນິໂອ ກູເຕເຣັສ (Antonio Guterres) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການສູ້ຮົບໃນທັນທີ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງເປັນເວລາສາມວັນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະ ຫຼອງມື້ສຸດທ້າຍ ໃນການຖືສິນອົດອາຫານ ຂອງເດືອນຣາມາດານ (Ramadan) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນທີ່ຕິດຢູ່ ສາມາດຊອກຫາຄວາມປອດໄພ ແລະສະບຽງອາຫານໄດ້.
"ນີ້ຕ້ອງເປັນບາດກ້າວທໍາອິດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈາກການສູ້ລົບ ແລະການເປີດທາງໄປສູ່ການຢຸດຍິງຢ່າງຖາວອນ," ທ່ານກູເຕເຣັສ (Guterres) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັບຜ່ານທາງອອນລາຍກັບ ຫົວໜ້າຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາ, ສັນນິບາດອາຣັບ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານໃນພາກພື້ນ ວ່າດ້ວຍກຸ່ມພັດທະນາ ຫຼື IGAD, ພ້ອມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫຍັງ.
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ (Guterres) ໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບເພື່ອບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງອະດີດພັນທະມິດ, ຄູ່ແຂ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ນາຍພົນ ອັບແດລ-ແຟດຕາ ເບີຮານ (Abdel-Fattah Burhan) ແລະນາຍພົນ ໂມຮາມເມັດ ແຮມດານ ດາກາໂລ (Mohammed Hamdan Dagalo), ຜູ້ບັນຊາການ RSF.