ອິນເດຍແລະຍີ່ປຸ່ນ ຖະແຫຼງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະທຳການຮ່ວມມືໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ໂດຍທີ່ນິວເດລີໄດ້ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ອຸດສາຫະກຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໄປລົງທຶນ ແລະປະເທດທັງສອງຍັງວາງແຜນທີ່ຈະຊ້ອມລົບທາງທະຫານຮ່ວມກັນ ທີ່ພົວພັນກັບກອງທັບອາກາດຂອງປະເທດທັງສອງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ທ່ານຣາຈນາດ ຊິງ (Rajnath Singh) ພົບປະໂອ້ລົມທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຢາຊູກາຊຸ ຮາມາດະ (Yasukazu Hamada) ແລະພວກທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດທັງສອງໃນມື້ນີ້ ເພື່ອທຳການເຈລະຈາແບບ “ສອງບວກສອງ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິນເດຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໂດຍເວົ້າເຖິງທ່ານຊິງວ່າ “ທ່ານໄດ້ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ອຸດສາຫະກຳຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິນເດຍ.”
“ລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ຈະທຳການຊ້ອມລົບ ຮອບປະຖົມມະເລີກຂອງກອງທັບອາກາດ ຊຶ່ງຈະແຜ້ວທາງໄປສູ່ການຮ່ວມມືທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ລະຫວ່າງກອງທັບອາກາດຂອງປະເທດທັງສອງ.”
ອິນເດຍ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຍີ່ປຸ່ນ ພວມເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງທະຫານຂອງຕົນເພື່ອຮັບມືກັບອັນທີ່ປະເທດທັງສອງ ຕ່າງກໍມອງເຫັນວ່າ ມີໄພຂົ່ມຂູ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຮວມທັງຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະທຳການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ. ພັກເສລີປະຊາທິປັດ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຢາກໃຫ້ເພີ້ມງົບປະມານທາງດ້ານທະຫານຂອງຍີ່ປຸ່ນຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ເປັນ 2 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ທ່າມກາງຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ອາດເຮັດໃຫ້ຈີນມີຄວາມກ້າຫານຕື່ມຂຶ້ນໃນການທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄຕ້ຫວັນທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.