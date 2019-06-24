ອິນເດຍກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນການປົກຄອງປະເທດທີ່ບໍ່ມີສາສະນາເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ຕົນປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂອງສະຫະລັດທີ່ວ່າ ອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໃນໄລຍະບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້.
ລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ວ່າດ້ວຍອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມສາສະໜາຮິນດູຂວາຈັດ ຊຶ່ງອ້າງວ່າໃຫ້ການປົກປ້ອງງົວ ທີ່ສາສະໜາຮິນດູຖືວ່າ ສັກສິດນັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ “ຄວາມຮຸນແຮງ ການຂົ່ມຂູ່ ແລະການຮາວີ” ຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ແລະພວກຊົນຊັ້ນຕ່ຳ. ນອກນັ້ນ ລາຍງານຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຊາວຄຣິສຕຽນກໍໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການເຜີຍແຜ່ສາສະໜາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່າລັດຖະບານຂອງຕ່າງປະເທດໃດໆກໍຕາມ ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະຕ້ອງຕິປະຫວັດຂອງຕົນ. “ພວກເຮົາມອງບໍ່ເຫັນ ສິດທິໃນການຕ້ອງຕິ ຂອງຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ສິດທິທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ.” ຖະແຫຼງການກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ອິນເດຍ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ “ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງຕົນໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະມີສັງຄົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍມີຄວາມໝັ້ນໝາຍມາເປັນເວລາດົນນານ ໃນການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນແລະໃຫ້ທຸກໆຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ.”
ຖະແຫຼງການທີ່ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳແຫຼມຄົມຂອງນິວເດລີ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້. ການເຈລະຈາຫາລືຂອງທ່ານກັບອິນເດຍ ຄາດວ່າ ແມ່ນຈະຮວມທັງການວາງແຜນກ່ຽວກັບການພົບປະ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນະເຣັນດຣາ ໂມດີ ຢູ່ຂ້າງນອກກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ນອກນັ້ນ ພັກບາຣາຕີຢາ ຈານາຕ້າ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານຂອງອິນເດຍ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານວ່າດ້ວຍອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໂດຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ສັນນິດຖານທີ່ວ່າ “ມີແຜນການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ຕ້ານພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນ ແມ່ນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງເລີຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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