ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ອິນເດຍ ເປັນຫ່ວງ ນະໂຍບາຍການຜັກດັນ ຈະເຮັດໃຫ້ ມຽນມາ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າ ຈີນ ຫລາຍຂຶ້ນ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຄວາມກັງວົນຂອງອິນເດຍທີ່ຄິດວ່າ ການເຮັດໃຫ້ຝ່າຍທະຫານຂອງມຽນມາ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພານັ້ນ ຖືກໂດດດ່ຽວ, ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບຈີນ ຫລາຍຂຶ້ນ, ແລະຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການເກີດຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃນປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນທີ່ມີໄລຍະຍາວນັ້ນ ກຳລັງຜັກດັນຄວາມປາຖະໜາ ຂອງນິວເດລີ ໃຫ້ເຂົ້າໄປພົວພັນກັບລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດການຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ກຳລັງວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອກົດດັນກຳລັງທະຫານຂອງມຽນມາ, ທີ່ໄດ້ທຳການປາບປາມຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕໍ່ການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດຜູ້ ນຳທີ່ແທ້ຈິງ, ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໄປ.
ບັນດານັກວິຈານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າເປັນຫຍັງປະເທດອິນເດຍເຊິ່ງເປັນປະຊາທິ ປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວປະນາມລັດຖະບານທະຫານຢ່າງແຂງແກ່ນກວ່ານີ້, ແຕ່ນັກວິເຄາະກ່າວວ່ານິວເດລີເຊື່ອວ່າການລົງໂທດອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂວິກິດການ.
ທ່ານຮາສ ແພນທ໌ (Harsh Pant), ຫົວໜ້າໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດທີ່ມູນນິທິຄົ້ນຄວ້າ Observer ໃນນິວເດລີກ່າວວ່າ "ຈາກທັດສະນະຂອງປະເທດອິນເດຍ, ການຮັກສາຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ເປີດກວ້າງກັບການທະຫານຂອງ ມຽນມາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ".
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະຖານະການທີ່ ຈີນ ເປັນປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສົນທະນາກັບພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະເຫັນປະເທດອື່ນໃນເຂດໃກ້ຄຽງຂອງ ອິນເດຍ ກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງ ຈີນ ອີກປະເທດນຶ່ງ."
ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງ ອິນເດຍ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ເຄ ນາກາຣາຊ ໄນດູ (K. Nagaraj Naidu) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມ ໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ "ການຂາດການພົວພັນມີແຕ່ຈະສ້າງສູນຍາກາດໃຫ້ເກີດຜົນທີ່ບໍ່ດີເທົ່ານັ້ນ."
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ສະນັ້ນ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນທຸກໆຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການພົວພັນກັບ ມຽນມາ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍສັນຕິໂດຍປາສະຈາກການນອງເລືອດເພີ້ມຂຶ້ນອີກ," ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານກໍກ່າວປະນາມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ກໍຕາມ.