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ຕຶກພັງ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ ເຮັດໃຫ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ພວກກູ້ໄພ ຢູ່ບ່ອນຕຶກພັງ ຢູ່ນະຄອນມຸມບາຍ ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017.

ເວລານີ້ ມີການຢືນຢັນວ່າ ສາມ​ຄົນເສຍ​ຊີວິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕຶກ​ຫົກ​ຊັ້ນທີ່ກຳລັງກໍ່​ສ້າງ​ໄດ້​ພັງ
​ລົງມາ​ໃສ່​ຕຶກ​ພັກ​ເຊົາ ທີ່​ຢູ່່​ໃກ້​ກັນນັ້ນ ຢູ່​ນອກ​ນະຄອນຫຼວງ​ນິວ​ເດ​ລີ ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ​ໃນ​
ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້.

ພວກ​ກູ້​ໄພ​ສຸກ​ເສີນຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ຄົນພາກັນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ ​ຢູ່​ຕາມຊາກ​ຫັກ​ພັງ ​ຂອງ​ບ່ອນທີ່​
ເກີດ​ເຫ​ດດ້ວຍ​ລົດ​ຍົກ ​ແລະເຄື່ອງຈັກ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ລອດ​ຊີວິດ ແລະ​ເຄາະ​
ຮ້າຍ. ໝາ​ກຸ່່ມ​ນຶ່ງໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ດົມ​ກິ່ນ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ຊີວິດ.

​ຫົວໜ້າ​ດັບ​ເພີງ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ ທ່ານ​ອາຣຸນ ກູ​ມາຣ ຊິງ​ ກ່າວ​ວ່າພວກ​ເຮັດວຽກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ
12 ຄົນ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ ​ເວລາຕຶກ​ເກີດ​ການ​ຫັກ​ພັງ​ລົງ​ມາ ​ແລະ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຕົກ​ຄ້າງຢູ່​ກ້ອງ​ຊາກ
​ຫັກ​ພັງ.

ການ​ຫັກ​ພັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ອັງຄານວານ​ນີ້ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ​ເກຣດ​ເຕີ ນົວ​ດາ
ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ອິນ​ເດຍ. ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ
​ກໍ່​ສ້າງຕຶກທີ່ບໍ່​ດີ ​ໂດຍ​ພວກ​ສັນຍາ​ຈ້າງ ​ທີ່​ບໍ່​ຫົວຊາ​ກັບ​ກົດ​ລະບຽບ​ຂອງລັດຖະບານ ​ແລະ
​ໃຊ້​ວັດ​ຖຸ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ມາດຕະຖານ​ດີ.

​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຕຶກ​ທີ່ກຳລັງ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ເພື່ອ​ສອບ​ປາກ
ຄຳ.ການ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງຕຶກ ມັກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອິນ​ເດຍ ລະຫວ່າງເດືອນ​ມິຖຸນາ ຫາ​ເດືອນ​
ກັນຍາ ຊຶ່ງປັນລະດູລົມມໍລະ​ສູນ.

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