ຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກ ອິນເດຍ ແລະ ປາກິສຖານ ໄດ້ຖອຍຈາກການປະເຊີນໜ້າກັນທີ່ອັນ
ຕະລາຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ລັດຖະບານ ນິວ ເດລີ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຖະບານ
ອິສລາມາບັດ ໃຫ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ນລັດ
ຖະບານ ນິວ ເດລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການປາບປາມຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງ
ກ່າວໃນ ປາກິສຖານ ກໍຕາມ.
ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັກຂັງສະມາຊິກຂອງອົງການທີ່ຖືກ
ຫ້າມນັ້ນຫຼາຍສິບຄົນ, ລວມທັງພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມ ໄຈອິສ-ອີ-ໂມຮຳມັດ,
ເຊິ່ງ ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວຫາສຳລັບການລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນ ແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ ຂອງ
ອິນເດຍ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຮງຮຽນສາສະໜາ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມອິສລາມນອກກົດໝາຍນັ້ນ
ຍັງໄດ້ຖືກລັດຖະບານເຂົ້າຄວບຄຸມ ດັ່ງກັບພາກສ່ວນຂອງຄວາມພະຍາຍາມປາບ
ປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍທົ່ວປະເທດ.
ການກະທຳດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອິນເດຍ ພໍໃຈ, ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວຫາ ປາກິສ
ຖານ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ບ່ອນຫຼົບລີ້ ແລະ ທີ່ພັກສຳລັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມທັງ
ຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ກໍ່ການໂຈມຕີໃນປະເທດ ອິນເດຍ. ລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ປະຕິ
ເສດມັນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນເສົາວານນີ້, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດ ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປາກິສຖານ ບໍ່ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເຈຕະນາທີ່ຈິງຈັງ” ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ອິນເດຍ ແລະ ປະຊາຄົມໂລກ.
ອີງຕາມໂຄງສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຣາວີສ ຄູມາ ນັ້ນ, “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ບົດເລື່ອງດຽວກັນທີ່ຖືກໃຊ້ກ່ອນໜ້ານີ້” ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ
ໃນ ອິນເດຍ. “ປາກິສຖານ ໄດ້ອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳຈັດກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະ ບຸກຄົນທັງ
ຫຼາຍນັ້ນອອກໄປ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນພຽງຄຳເວົ້າຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍ ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກຂັດ
ຂວາງ.”
ອິນເດຍ ໄດ້ກົດດັນ ປາກິສຖານ ໃຫ້ເອົາມາດຕະການຕໍ່ທ້າວ ມາຊູດ ອາຊາ, ຜູ້ນຳພາ
ຂອງກຸ່ມ ໄຈອິສ-ອີ-ໂມຮຳມັດ ທີ່ໄດ້ອ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີສະຫຼະ
ຊີບໃນວັນທີ 14 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາໃນ ແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ ຂອງ ອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ
ທະຫານເສີມ 40 ຄົນ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເປັນປໍລະປັກທາງທະຫານລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດນັ້ນ.
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