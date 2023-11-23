ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ເພື່ອລອບສັງຫານຊາວ ຊິກ ແບ່ງແຍກດິນແດນໃນແຜ່ນດິນຂອງ ອາເມຣິກາ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າກັບລັດຖະບານ ນິວເດລີ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ເອດຣຽນ ວັດສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາຖືວ່າບັນຫານີ້ມີຄວາມຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກມັນຂຶ້ນມາເວົ້າກັບລັດຖະບານ ອິນເດຍ, ລວມທັງໃນລະດັບອະວຸໂສທີ່ສຸດ. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ອິນເດຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ເປັນຫ່ວງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າການກະທຳແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານນາງ ວັດສັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າລັດຖະບານ ອິນເດຍ ໄດ້ສືບສວນສອບສວນບັນຫານີ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຈະມີສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ມັນຕື່ມອີກໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາເຖິງນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາວ່າ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຄວນຖືກນຳຕົວມາລົງໂທດ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂັດຂວາງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນຕໍ່ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນນັ້ນ, ເຊິ່ງໜັງສືພິມ Financial Times ໄດ້ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.