ການນຳໃຊ້ລະເບີດຝັງດິນຕໍ່ຕ້ານທະຫານໂດຍ ຣັດເຊຍ ແລະ ມຽນມາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ມຽນມາ ເມື່ອປີກາຍນີ້, ອີງຕາມລາຍງານສະບັບໃໝ່ໂດຍນັກຕິດຕາມລະເບີດຝັງດິນ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍການໂຄສະນາສາກົນເພື່ອຫ້າມລະເບີດຝັງດິນ, ໄດ້ພົບວ່າ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາຫ້າມລູກລະເບີດ, “ໄດ້ໃຊ້ລະເບີດຕໍ່ຕ້ານທະຫານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເດືອນພະຈິກ 2022.”
ລາຍງານຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານວ່າ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາຫ້າມລູກລະເບີດນັ້ນ, ໄດ້ໃຊ້ລະເບີດຕໍ່ຕ້ານທະຫານຢູ່ ໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມເມືອງ ອິສຊຽມ, ໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ, ໃນປີ 2022 ເວລາທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ມາກ ຮິສເນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການດ້ານອາວຸດ ຢູ່ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ແລະ ເປັນບັນນາທິການຂອງວາລະສານ ຕິດຕາມລະເບີດຝັງດິນ 2023 (Landmine Monitor 2023) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງສະຖານະການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊິ່ງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາຫ້າມລູກລະເບີດ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດດັ່ງກ່າວໃນດິນແດນຂອງສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ. ໃນຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ (ນັບຕັ້ງແຕ່ສົນທິສັນຍາຫ້າມລູກລະເບີດຖືກຮັບຮອງເອົາ) ເຫດການນີ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.”