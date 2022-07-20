ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ແດດກ້າຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2020, ທ້າວ ໂຊກ ອຸດົມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບເພື່ອນນັກຂ່າວຂອງລາວ ເພື່ອລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຂອງທະຫານເພື່ອອ້າງກຳມະສິດເອົາດິນ ໃນແຂວງ ກຳປົງ ຊະນັງ ຂອງກຳປູເຈຍ.
ດ້ວຍໄມໂຄໂຟນ, ໂທລະສັບມືຖືສະຫຼາດຕິດຕົວໄປນຳ, ແລະ ຜ້າພັນຄໍສີແດງພື້ນເມືອງພັນອ້ອມຫົວຂອງລາວ, ທ້າວ ອຸດົມ ໄດ້ເລີ່ມຖ່າຍທອດສົດສຳລັບອົງການຂ່າວດິຈິຕອລ ແລະ ວິທະຍຸຂອງລາວຊື່ວ່າ Rithysen News.
ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປເວົ້າກັບທ້າວ ອຸດົມ ກ່ຽວກັບ ການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ແຜນການຕ່າງໆ. ຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົາໄມໄປ ແລະຖາມວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ດິນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະນຳເອົາສົງຄາມກັບຄືນມາສູ່ ກຳປູເຈຍ ຫຼືບໍ່.
ທ້າວອຸດົມ ເອງກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊັນ ໃຫ້ເຂົ້າແຊກແຊງ, ແລ້ວກໍໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງເຈົ້າແຂວງໃນເວລານັ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນທ່ານ ຈົວ ຈັນເດືອນ.
ການອອກອາກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ໃນວັນຕໍ່ມາ, ຕຳຫຼວດໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນເຮືອນຂອງທ້າວ ອຸດົມ ໃນເມືອງ ກຳປົງ ຊະນັງ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາລາວ ກ່ຽວກັບ ການຍຸແຍ່.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງອົງການຂ່າວ ຣິທິເຊັນ.
ໃນເດືອນທັນວາ, ສານໄດ້ຕັດສິນຂັງຄຸກທ້າວ ອຸດົມ 20 ເດືອນ.