ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ ຫຼື NPR ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເອົາບົດຂ່າວລົງໃນ 52 ບັນຊີທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ທວິດເຕີ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ໝາຍອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ.”
ວິທະຍຸ NPR ແມ່ນອົງການຂ່າວທີ່ສຳຄັນແຫ່ງທຳອິດທີ່ມິດງຽບໃນທວິດເຕີ. ເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍນັກປະກອບກິດຈະການ ທ່ານ ອີລອນ ມັສຄ໌ ທຳອິດໄດ້ໝາຍ NPR ວ່າເປັນ “ສື່ມວນຊົນທີ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ,” ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ກັບສື່ມວນຊົນໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃນ ຈີນ, ຣັດເຊຍ ແລະ ປະເທດຜະເດັດການອື່ນໆ.
ທວິດເຕີ ຕໍ່ມາໄດ້ທົບທວນການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ “ສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ,” ແຕ່ NPR ໄດ້ກ່າວວ່າ, ເຄື່ອງໝາຍນັ້ນກໍເຊັ່ນກັນ, ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດເພາະວ່າ NPR ແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນ, ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລພ້ອມກັບມີບັນນາທິການທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ. NPR ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນຕ່ຳກວ່າ 1 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານປະຈຳປີ 300 ລ້ານໂດລາຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກບໍລິສັດເພື່ອການກະຈາຍສຽງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ NPR ທ່ານ ຈອນ ແລນຊິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາລາຍງານຂ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າລົງໃນທວິດເຕີ, ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປົກປ້ອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຈະສືບຕໍ່ຜະລິດຂ່າວໂດຍປາສະຈາກ “ເງົາມືດແຫ່ງຄວາມຄິດທີ່ເປັນລົບ.”