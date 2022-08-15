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ວັນຈັນ, 15 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ການບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາຄືນໃໝ່ ໃນຢູເຄຣນ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງເພື່ອນບ້ານ

ບັນດາອາສາສະໝັກ ພາກັນຖ່າຍຮູບເປັນກຸ່ມຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງ ແຊນນາ ດີເນວາ (Zhanna Dynaeva's) ແລະ ເຊີຮີ ດີເນວາ (Serhiy Dynaev's) ເຊິ່ງຖືກຍິງທໍາລາຍໂດຍ ຣັດເຊຍ, ໃນຂົງເຂດບ້ານ ໂນໂວເຊລິບວ໌ກາ (Novoselivka), ໃກ້ກັບເມືອງເຊີນິຮິບ, ປະເທດຢູເຄຣນ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022.

ໃນຂະນະທີ່ການຕໍ່ສູ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງກີຢິບ, ຄັ້ງນຶ່ງ ການຮຸກຮານຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຢຸດຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງ ນາງມາເຣຍ ເມັທລາ (Maria Metla). ປືນໃຫຍ່ໄດ້ຍິງທໍາລາຍ ໃສ່ເກືອບໝົດຫຼັງເຮືອນ, ໃນຂະນະຂອງສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນຖືກທໍາລາຍດ້ວຍການຍິງຈາກລົດຖັງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.

ນາງ ເມັທລາ ອາຍຸ 66 ປີ,​ ກໍາລັງຊອກຫາເຮືອນຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອເປັນບ່ອນພັກອາໄສໃນຊ່ວງລະດູໜາວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ອາສາສະໝັກໄດ້ມາລວມກັນໃນທຸກໆເຊົ້າເພື່ອເກັບເອົາເຄື່ອງຂອງທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ໄດ້ອີກ, ຈັດລຽງກອງກ້ອນດິນ​ຈີ່, ເຄື່ອງໃຊ້​ເຮືອນ​ຄົວ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ເພື່ອ ເປັນເສດເຫຼັກນ້ອຍໆ ແລະແຜ່ນສໍາລັບປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ​ເລັດ​ລອດ​ອອກ.

ອາສາສະໝັກພາກັນທໍາຄວາມສະອາດເສດກ້ອນຫິນ ຢູ່ພື້ນບໍລິເວນເຮືອນຂອງ ແຊນນາ ດີເນວາ ແລະເຊີຮີ ດີເນວາ, ເຊິ່ງຖືກຍິງທໍາລາຍໂດຍພວກ ຣັດເຊຍ, ໃນບ້ານ ໂນໂວເຊລິບວ໌ກາ, ໃກ້ເມືອງເຊີນິຮິບ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022.
ອາສາສະໝັກພາກັນທໍາຄວາມສະອາດເສດກ້ອນຫິນ ຢູ່ພື້ນບໍລິເວນເຮືອນຂອງ ແຊນນາ ດີເນວາ ແລະເຊີຮີ ດີເນວາ, ເຊິ່ງຖືກຍິງທໍາລາຍໂດຍພວກ ຣັດເຊຍ, ໃນບ້ານ ໂນໂວເຊລິບວ໌ກາ, ໃກ້ເມືອງເຊີນິຮິບ, ຢູເຄຣນ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022.

ວັດສະດຸທີ່ກູ້ມາໄດ້ ແມ່ນນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນທີ່ຖືກທໍາລາຍ ຕາມບໍລິເວນຂອບເຂດທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊ່ວງເລີ້ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມ ເພື່ອປິດລ້ອມແລະ​ເຂົ້າຢຶດນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ຢູເຄຣນ.

ບ້ານໂນໂວເຊລິບວ໌ກາ (Novoselivka), ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບໄປທາງທິດເໜືອ 140 ກິໂລແມັດ, ໄດ້ເປັນສະຖານທີ່ຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນໄລຍະ 36 ມື້ ຂອງການໂຈມຕີ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ. ປະຕູເຫຼັກອັດເຕັມໄປດ້ວຍຮູລູກປືນ ຈາກການຍິງປືນກົນໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ແລະເຮືອນຂອງນາງເມັທລາໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ໂດຍການຍິງຈາກພາກພື້ນດິນ ແລະທາງອາກາດໃສ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແຊນນາ ດີເນວາ ແລະ ເຊີຮີ ດີເນວາ, ຢືນອູ້ມແມວຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຖືກຍິງທໍາລາຍໂດຍພວກ ຣັດເຊຍ, ຢູ່ໃນບ້ານໂນໂວເຊລິບວ໌ກາ, ໃກ້ເມືອງເຊີນິຮິບ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022.
ແຊນນາ ດີເນວາ ແລະ ເຊີຮີ ດີເນວາ, ຢືນອູ້ມແມວຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຖືກຍິງທໍາລາຍໂດຍພວກ ຣັດເຊຍ, ຢູ່ໃນບ້ານໂນໂວເຊລິບວ໌ກາ, ໃກ້ເມືອງເຊີນິຮິບ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022.

“ພວກເຮົາໄດ້ແກ່ດຶງເອົາສິ່ງຂອງຕ່າງໆລົງໄປຫ້ອງໃຕ້ດິນ ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາ ມາດເຮັດໄດ້. ລະເບີດ 5 ລູກ, ນຶ່ງ, ສອງ, ສາມ, ສີ່, ຫ້າ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນລຽນຕິດຢູ່ໃນເດີ່ນດ້ານຫຼັງຂອງພວກເຮົາ,” ນາງເມັທລາ ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ນາງຢືນຢູ່ບໍລິເວນທີ່ເຄີຍເປັນຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ ຂອງເຮືອນນາງທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ນາງ ໄດ້ເກັບເອົາລົດຖີບອອກກໍາລັງກາຍທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ແລະຮູບ​ນັກ​ບຸນເຊັນນິໂຄລາສ (St. Nicholas) ໄວ້ເປັນຄວາມຊົງຈໍາ ຂອງຊີວິດກ່ອນເກີດສົງຄາມ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຕື້ໂດລາ ເທົ່າກັບ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຫຼື GDP ປີ 2020 ສະເພາະແຕ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຕາມການປະເມີນລາຄາໃນການພະ ຍາຍາມຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ນັ້ນ ອາດສູງກວ່ານັ້ນເຖິງ 7 ເທົ່າ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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