ເວລາປະທານາທິບໍດີເອຣິເທຣຍ ທ່ານອີໄຊແຢັດ ອັຟແຟກີ (Isaias Afwerki) ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດຈີນ ເພື່ອທຳການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາ 4 ມື້ ທ່ານໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບຢ່າງຄຶກຄື້ນ ພ້ອມທັງປູພົມສີແດງ ທະຫານກອງກຽດຕິຍົດ ແລະຍິງປືນໃຫຍ່ຕ້ອນຮັບ 21 ນັດ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທັງເອຣິເທຣຍ ແລະຈີນ ຕ້ອງກໍຕ້ອງການຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ຫໍສາລາປະຊາຊົນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວວ່າ ຈີນແລະເອຣິເທຣຍ “ມີຄວາມສຳພັນມິດຕະພາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຮ່ວມກັນ ໃນໂລກທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ.”
ທ່ານສີກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄວາມສຳພັນອັນເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງຈີນແລະເອຣິເທຣຍຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ໄລຍະຍາວ ຂອງປະເທດທັງສອງ ແຕ່ຍັງຈະເປັນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ໃນພູມີພາກນຳດ້ວຍ.”
ຜູ້ນຳຂອງປະເທດທັງສອງຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການເປັນພາຄີໃນການພັດທະນາທີ່ພົວພັນກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ການກະສິກຳ ບໍ່ແຮ່ ແລະການປະມົງ ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ. ຈີນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສົ່ງຄະນະແພດແລະພວກນັກຊ່ຽວຊານອະວຸໂສດ້ານກະສິກຳໄປຍັງປະເທດເອຣິເທຣຍ.