ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນເສົາທີ 29 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍ
ດີຄັ້ງທີສີ່ຂອງ ອັຟການິສຖານ, ທ້າວ ຊາເບີ ໄດ້ຍ່າງໄປໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຈາກ
ບ້ານຂອງລາວ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງ ອັຟການິສຖານ, ໂດຍເກືອບແນ່
ໃຈວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.
ລາວແມ່ນນຶ່ງໃນພະນັກງານຫົກຄົນຢູ່ທີ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນເມືອງ ມານຣູ
ແຂວງ ຄູນາ. ບ້ານ, ວາຣາເດຊ, ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານຂອງລາວ ທີ່ມີເຮືອນປະມານ 300 ຫຼັງ,
ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານບ້ານ ຄານດາຮາໂຣ, ເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
ທີ່ພວກລັດອິສລາມໄດ້ຍາດມາຈາກກຸ່ມ ຕາລີບານ ເກືອບຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ລາວເວົ້າວ່າ “ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ, ລາວໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວ່າ ພວກ ດາແອັຊ໌ ຫຼື ພວກ
ລັດອິສລາມ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນບ້ານ ຄານດາຮາໂຣ ແລະ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະໂຈມຕີ
ພວກເຮົາໃນວັນເລືອກຕັ້ງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລັກເອົາວັດຖຸການເລືອກຕັ້ງໄປ.”
ເຖິງແມ່ນຈະມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງລາວ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າພວກ IS ອາດນຳ
ມາຫາພວກເຂົານັ້ນ, ທ້າວ ຊາເບີ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວ ແລະ
ຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆສອງສາມຄົນ ໄດ້ພາກກັນອອກໄປເຮັດວຽກ.
ລາວເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຮັດວຽກໃນມື້ນັ້ນ.” ລາວໄດ້ເງິນ 12 ໂດລາ.
ໃນບ້ານ ເລຈາລາມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ທ້າວ ອາຈມາລ, ຄິດວ່າຜູ້ໃດທີ່ພະຍາຍາລົງຄະ
ແນນສຽງ ຈະປະສົບອັນຕະລາຍ. ພວກ IS ໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ໄປຮ່ວມໃນການ
ເລືອຕັ້ງ. ສອງອາທິດກ່ອນການປ່ອນບັດນັ້ນ, ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ IS ບາງຄົນໄດ້ປະ
ກາດຢູ່ວັດອິສລາມ ຕັງກາຍ ຂອງບ້ານນັ້ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຍິງຄົນໃດທີ່ຖືກພົບເຫັນ
ຍ່າງໄປໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ. ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແຜ່ອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ
ປະຊາຊົນກໍໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມນັ້ນ.
ທ້າວ ອາຈມາລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ດາແອັສ ເຄີຍກິນອາຫານກັບ
ພວກເຮົາ. ປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາຈະບໍ່ມາກວນພວກເຮົາ ນອກຈາກວ່າມີຄົນໃດຄົນ
ນຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບລັດຖະບານ. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະຕັດນິ້ວມືຂອງເຮົາ
ອອກ ຖ້າພວກເຮົາໄປລົງຄະແນນສຽງ.”
ທັງທ້າວ ຊາເບີ ແລະ ທ້າວ ອາຈມາລ ໄດ້ໃຊ້ຊື່ປອມ ຍ້ອນຢ້ານຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເມືອງ ອາຊາດາບັດ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ ຄູນາ, ພ້ອມກັບ
ຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນອີກສອງຄົນຈາກເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອລົມກັບທີມງານຂອງ ວີໂອເອ.