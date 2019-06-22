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ຊາວ​ມໍ​ຣິ​ເຕ​ເນຍ ​ພາ​ກັນໄປປ່ອນ​ບັດ ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ

ພວກ​ສະໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອູ​ລ​ດ໌ ມູ​ລູດ ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ລົດ ເບິ່ງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ໃນ​ມື້​ສຸດ​ທ້າຍ. (E. Sarai/VOA)

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ນັບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ມໍ​ຣິ​ເຕ​ເນຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເອກ​ກະ​ລາດ​ມາ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໄປ​ໃຊ້​ສິດ​ໃຊ້​ສຽງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ຕຳແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ມາຕາມ​ແນວ​ທາງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ເຖິງ​ແມ່ນ​ພວກຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່ໂຄ​ສະ​ນາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ.

ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ຕ່າງໆ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ 7 ໂມງ​ເຊົ້າ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ​ທີ່ຈະ​ມາ​ແທນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອູ​ລ​ດ໌ ອັບ​ແດ​ລ ອາ​ຊີ​ສ ອາ​ຍຸ 62 ປີ ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ເມື່ອ​ປີ 2008 ຊຶ່ງ​ໄດ້​ວາງ​ບົດ​ບາດຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິ​ສ​ລາມ.

ມໍ​ຣິ​ເຕ​ເນຍ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ສຸດ ​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາແລະ​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຕິດ​ກັບ​ທະ​ເລ​ຊາຍ​ຊາ​ຮາ​ຣານັ້ນ ໄດ້​ຮັບເອກ​ກະ​ລາດ​ຈາກ​ຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ປີ 1960.

ທ່ານອັບ​ແດ​ລ ອາ​ຊີ​ສ ໄດ້​ລົງ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ມາເຕັມ​ສອງ​ສະ​ໄໝ ຄືສະ​ໄໝ​ລະ 5 ປີ ແລະ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ຕໍ່​ທ່ານໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອູ​ລ​ດ໌ ກາ​ຊວາ​ນີ ອາ​ຍຸ 62 ປີ ອະ​ດີດ​ນາຍ​ພົນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານອັບ​ແດ​ລ ອາ​ຊີ​ສ ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ອາດ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ສາກ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທີ່​ຈະ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອີກໃນ​ເວ​ລາ 5 ປີ​ເ​ມື​່ອ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສອງ​ສ​ະ​ໄໝ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ​ລົງ.

ທ່ານ​ກິ​ລ​ເ​ລ​ສ ຢາ​ບີ ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ອົງ​ການນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ເຂດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຫຼື WATHI ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ກາ​ຊວາ​ນີ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະແລະ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ແບບ​ສະ​ບັບ​ໃນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານອັບ​ແດ​ລ ອາ​ຊີ​ສ ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ແປກ​ໃຈ.

ທ່ານ​ຢາ​ບີ​ເວົ້າ​ວ່າ “ທ່ານ​ກາ​ຊວາ​ນີແມ່ນ​ເປັນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ສຸ​ຂຸມ​ຮອບ​ຄອບ. ມັນ​ອາດຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ແບບ​ຜິວ​ເຜີນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ນອກນັ້ນ​ຍັງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ອີກ​ຫ້າ​ຄົນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເທື່ອນີ້. ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຊີ​ດີ ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອູ​ລ​ດ໌ ບູ​ບາ​ກາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ພັກ​ສາ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງ​ມໍ​ຣິ​ເຕ​ເນຍແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ແລະ​ຖື​ກັນ​ວ່າເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກາ​ຊວາ​ນີ.

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