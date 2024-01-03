ມີການໂຈມຕີທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເມືອງສໍາຄັນຂອງຊາວເຄີດ ໃກ້ກັບນະຄອນເອີບີລ

ໃນການເພີ້ມທະວີການຮຸກຮານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລັດຖະບານຢູ່ໃນພາກພື້ນເຄີດິສຕານ ຂອງອີຣັກ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອອກມາຢືນຢັນວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍ “ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສະຫຼະຊີບ" ສອງຄັ້ງ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ຊີໄອທ໌ (Shiite) ທີ່ສົງໄສວ່າ ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນເສົາແລ້ວ ໄດ້ ຖືກສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງກອງກຳລັງເປສເມີກາ (Peshmerga) ໃນເມືອງເພີມາມ (Pirmam), ນະຄອນເອີບີລ (Erbil).
ເມືອງດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ໝັ້ນໂດຍກົງຂອງຄອບຄົວ ມາຊູດ ບາຊານີ (Masoud Barzani) ແລະພັກປະຊາທິປະໄຕ ເຄີດິສຕານ ຫຼື KDP.
ຫຼາຍແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີແມ່ນແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງກອງກໍາລັງພິເສດ ກູລານ (Gulan), ໂດຍຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ "ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບາຊານີ" ບໍ່ຮອດ 5 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຊາວເຄີດອາໄສຢູ່.
ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວເຄີດຄົນໃດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃສ່ບໍລິເວນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສໍານັກງານໃຫຍ່, ແຕ່ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນເອີບີລ ຮ້ອງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວວ່າ "ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອັນຕະລາຍ."
ທ່ານໂອເມັດ ໂຄສນາວ (Omed Khoshnaw), ຜູ້ປົກຄອງ ນະຄອນເອີບີລ ກ່າວຕໍ່ VOA ຜ່ານທາງໂທລະສັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ກ່ອນໜ້ານີ້, ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ອ້າງວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ ມີພຽງກອງກຳລັງປະສົມເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກອງກໍາລັງເປສເມີກາ ນະຄອນເອີບິລ ແລະເຂດເຄີດິສຕານ ນໍາອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ "ການໂຈມຕີໃສ່ກອງກໍາລັງເປສເມີກາ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະພວກເຮົາຄາດວ່າ ລັດຖະບານອີຣັກຈະສະແດງທ່າທີທີ່ເດັດຂາດ. ແລະລັດຖະບານຢູ່ໃນພາກພື້ນເຄີດິສຕານ ຈະບໍ່ເຮັດຄືດັ່ງບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ."
ພວກຫົວຮຸນແຮງຊີໄອທ໌ທີ່ຖືກສົງໄສ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນນະຄອນເອີບິລດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼາຍສິບຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ. ການໂຈມຕີສ່ວນໃຫຍ່ ຖືກອ້າງມີ