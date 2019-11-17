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ທະ​ຫານ ຈີນ ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ອະ​ນາ​ໄມ​ ຖະ​ໜົນ​ໃນ ຮົງ​ກົງ ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຫຼາຍ​ປະ​ການ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຍ່າງ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ຈີ່ ແລະ ສິ່ງ​ເປ່​ເພ​ຕ່າງໆໃກ້​ກັບ​ມະ​ຫາວ​ິ​ທະ​ຍາ​ໄລຊັບ​ພະ​ວິ​ຊາ​ໃນ​ເຂດ ຮັງ ຮົມ, ຮົງ​ກົງ. 16 ພະ​ຈິກ, 2019.

ທະ​ຫານ​ຂອງກອງ​ທັບ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຍ້າຍ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ອອກ​ຈາກ​ຖະ​ໜົນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ເປັນ​ການ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ຄອບ​ງຳ​ເຂດ​ແດນ​ເຄິ່ງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ ຈີນ 5 ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ນ້ອຍ​ຂອງ ຮົງ​ກົງ, ເຊິ່ງ​ຫ້າມ​ການ​ແຊກ​ແຂງ​ຈາກ​ທະ​ຫານ ຈີນ ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ນອກ​ຈາກວ່າ​ໄດ້​ຖືກ​ຂໍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຮົງ​ກົງ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ກາ​ນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ປັກ​ກິ່ງ ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ກ​ອງ​ທັບ ຈີນ ໃນ ຮົງ​ກົງ​ ຢ່າ​ງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ລຸນຫຼັງ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ.

ທະ​ຫານກອງ​ທັ​ບ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ທີ່​ຖື​ຟອຍ ແລະ ຄຸ​ປະ​ມານ 50 ຄົນ ໄດ້​ແລ່ນ​ເປັນ​ແຖວ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ​ຈາກ​ຄ້າຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ ຄາວ​ລູນ. ທະ​ຫານ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ໃສ່​ໂສ້ງ​ກິ​ລາ​ສີ​ດຳ ແລະ ເຊື້ອ​ສີ​ກາ​ກີ, ໄດ້​ເກັບ​ກ້ອນ​ຫີນ​ຈີ່​ອອກ​ຈາກ​ຖະ​ໜົນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 30 ນາ​ທີ.

ກ້ອນ​ຫີນ​ຈີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກວາງ​ໄວ້​ໂດຍ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຈາກມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບັບ​ຕິ​ສ ຮົງ​ກົງ, ເຊິ່​ງ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ທົ່ວ ຮົງ​ກົງ ບ່ອນ​ທີ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້​ກີດ​ກັ້ນ​ຖະ​ໜົນ ແລະ ປະ​ທະ​ກັບ​ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້.

ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ແລະ ນັກ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ​ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຕ່າງໆ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທະ​ຫານກອງ​ທັບ​ປົກ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ຂອງ ຮົງ​ກົງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄັ້ງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນບໍ່​ໄດ້​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກກອງ​ທັບ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ ຈີນ, ໂດຍ​ເອີ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ອີງ​ຕາມ​ວິ​ທະ​ຍຸ RTHK ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ໂຄ​ສົກ​ກອງ​ທັບ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ “ແມ່ນ​ໄດ້​ມາ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ” ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ.

ມາດ​ຕາ​ທີ 14 ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ພື້ນ​ຖານ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ຈີນ ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ “ຈະ​ບໍ່​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ,” ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ຮົງ​ກົງ ສາ​ມາດ, ເມື່ອ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ, ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ “ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແລະ ການ​ບັນ​ເທົາ​ໄພ​ພິ​ບັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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