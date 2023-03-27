ຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດການາແລ້ວເພື່ອເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາ ເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຢຸດແວ່ຂອງທ່ານນາງແຮຣິສ ທີ່ປະເທດການາ ແທນຊາເນຍແລະແຊມເບຍ ແມ່ນຕັ້ງໃຈເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງສະຫະລັດ ລົງເລິກກັບບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາ.
ໃນຂະນະທີ່ພວມລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງການາໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານນາງແຮຣິສໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ນັກຟ້ອນແລະຄະນະຕີກອງ.
ທ່ານນາງແຮຣິສກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຕ້ອງການຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະທ່ານນາງກໍຍິນດີ “ທີ່ຈະຮູ້ເຫັນເປັນພະຍານດ້ວຍຕົວເອງນະວັດຕະກຳພິເສດ ແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວນີ້.”
ການາແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ໃນຖານະທີ່ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີສະຖຽນລະພາບທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ແຕ່ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ຖືກຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍບັນຫາທ້າທາຍທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ.