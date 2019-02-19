ທະຫານອິນເດຍ 4 ຄົນ ແລະພວກທີ່ສົງໄສ ເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງອີກ 3 ຄົນ ແມ່ນຮວມຢູ່
ໃນ 9 ຄົນ ທີ່ຖືກສັງຫານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການຍິງປະທະກັນ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຕາມລ່າຫາພວກທີ່ວາງແຜນ ໃນການໂຈມຕີ
ດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 40 ຄົນ ເສຍຊີວິດ
ໃນແຄວ້ນແຄສເມຍ ຂອງອິນເດຍ ແລະໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງອິນເດຍ
ແລະປາກິສຖານ.
ການຍິງປະທະກັນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເວລາພວກຫົວຮຸນແຮງ ເລີ້ມເປີດສາກຍິງໃສ່ ພວກ
ທະຫານໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດງານຄົ້ນຫາ ໃນບ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງ ບ່ອນທີ່ມີການໂຈມຕີ
ດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ຂັບລົດແລ່ນເຂົ້າໃສ່ຂະບວນທະຫານໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ພວກເຄາະຮ້າຍແມ່ນຮວມທັງ ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງແລະພົນລະເຮືອນ ຜູ້ນຶ່ງ. ຕຳຫຼວດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ຖືກສັງຫານນັ້ນ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມຈາອິສ-ອີ-
ໂມຮາມັດອິສລາມ (Jaish-e-Mohammad) ທີ່ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງການໂຈມຕີນີ້ ແລະສົງໄສວ່ານຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຜູ້ວາງແຜນການຫຼັກ ໃນການ
ໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງສຸດຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນແຄວ້ນແຄສເມຍຂອງອິນ
ເດຍ ນັບແຕ່ຂົງເຂດພູຫິມະໄລດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ໂດຍກຸ່ມກະບົດ
ທີ່ຢາກແບ່ງແຍກດິນແດນ ເມື່ອ 3 ທົດສະວັດ ຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ.
ນິວເດລີ ໄດ້ຖີ້ິ້ມໂທດການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ໃສ່ປາກິສຖານ ຜູ້ຊຶ່ງຕົນໄດ້ກ່າວຫາວ່າ
ໃຫ້ບ່ອນຫລົບລີ້ ແກ່ກຸ່ມຈາອິສ-ອີ-ໂມຮາມັດ ອິສລາມ ເພື່ອທີ່ຈະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ
ໃນອິນເດຍ, ປາກິສຖານ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີການພົວພັນໃດໆ ທັງສິ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຕອບໂຕ້
ຄືນຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາບາດກ້າວຈາກ
ທົ່ວໂລກຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊ້ອງໜ້າຂອງສື່ ມວນຊົນ ໃນການ
ພົບປະ ກັບປະທານາທິບໍດີອາເຈັນຕີນາ ທ່ານໂມຣີຊີໂອ ມາຄຣີ (Mauricio Macri.)
ທ່ານໂມດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນແຄວ້ນແຄສເມຍ ຂອງ ອິນເດຍ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເວລາສຳລັບການເຈລະຈານັ້ນ ແມ່ນຈົບສິ້ນແລ້ວ. “ດຽວນີ້ ມັນ
ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ທັງໂລກ ຈັບມືກັນ ເອົາບາດກ້າວທີ່ແຂງຂັນ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່
ການຮ້າຍ. ການລັ່ງເລໃຈ ຈາກການເອົາບາດກ້າວ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນພວກເຂົາ ນັ້ນແມ່ນ ເປັນການສົ່ງເສີມພວກກໍ່ການຮ້າຍ,”
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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