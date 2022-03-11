ທະຫານຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນ ຈາກກອງພົນລາບອາກາດທີ 82 ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການ ຢູ່ຕາມເຂດພູຜາທີ່ເປັນປ່າດົງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງໂປແລນ ບໍ່ພຽງເທົ່າໃດກິໂລແມັດຫ່າງຈາກຊາຍແດນຢູເຄຣນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ໆກັບເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ທະຫານຈຸດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶງຂອງກຳລັງສະຫະລັດປະມານ 5,000 ຄົນທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະເທດໂປແລນເມື່ອສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະເພີ້ມໃສ່ກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ 4,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວແລ້ວນັ້ນ.
ອົງການເນໂຕ້ກ່າວວ່າ ການໄປປະຈຳການຂອງກຳລັງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນການສົ່ງຂ່າວໄປໃຫ້ມົສກູຮູ້ວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດຈະປົກປ້ອງດິນແດນຂອງຕົນ “ທຸກກະບຽດນິ້ວ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປະທະກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຊ່ອງທາງສື່ສານຄົມມະນາຄົມຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງເຫດການດັງກ່າວ.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ທະຫານອົງການເນໂຕ້ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບອາດຈະຕົກເປັນເປົ້າໃນກໍລະນີທີ່ສະຖານະການມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກຳລັງນິວເຄລຍ ກຽມພ້ອມໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ການສະແດງ “ທ່າທີແບບຮຸກຮານ” ຂອງອົງການເນໂຕ້ນັ້ນ.
ທ່ານຄອນສ໌ແຕັນ ສແຕລເຊັນມູລເລີ (Constanze Stelzenmuller) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຖາບັນບຣຸກກິງທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ອົງການເນໂຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ເຂົ້າແຊກແຊງໃນດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ ແຕ່ວ່າ ມີການສົ່ງອາວຸດໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນໂດຍຜ່ານປະເທດສະມາຊິກຂອງເນໂຕ້.”
ທ່ານສແຕລເຊັນມູລເລີກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ “ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ປູຕິນອາດຈະ ຫຼືຄວາມຈິງໄດ້ມອງເຫັນແລ້ວ ເຖິງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານທະຫານ ເມື່ອມີການກ່າວເຖິງທາງຝ່າຍຂອງພວກເຮົານັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຄວບຄຸມ ຫຼືຕິດຕາມດ້ວຍ ການສົ່ງຂ່າວຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນຂະນະທີ່ອົງການເນໂຕ້ເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ລົບ. ຖ້າເວົ້າອີກແນວນຶ່ງແລ້ວການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບໃດລະດັບນຶ່ງ ໃນເວລານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປູຕິນເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ລະເບີດນິວເຄລຍສະໜາມຫຼືບໍ່ຕໍ່ກຳລັງຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນດິນແດນຂອງເນໂຕ້. ນັ້ນອາດຈະເປັນໂລກໃໝ່.”
ທ່ານຟາບຣິສ ໂພທີເອີ (Fabrice Pothier) ອະດີດຫົວໜ້າວາງແຜນດ້ານນະໂຍບາຍຂອງອົງການເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ “ກຸ່ມພັນທະມິດຕ້ອງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ປູຕິນຫຼົບໜີໄດ້ພ້ອມກັບການຂົ່ມຂູ່ແບລັກແມລດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ.
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