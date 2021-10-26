ໃນຂະນະປະເຊີນກັບການໂຈມຕີລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຫລ ມີກຳນົດຈະຕັ້ງກົມຮັບຜິດຊອບດ້ານໄຊເບີ ຂຶ້ນມາ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ວາງແຜນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງກົມຮັບຜິດຊອບດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທາງໄຊເບີແລະດິຈິໂຕລ ຂຶ້ນມາ ໃນການປະເຊີນກັບບັນຫາການລັກເຈາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໂຈມຕີຮຽກຄ່າໄຖ່ດ້ວຍແຣນຊຳແວລ ຕໍ່ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກສະພາສູງ ຈະເປັນຫົວໜ້າກົມດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຫຼືແຮັກເກີ້ ໄດ້ລັກເຈາະເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ ຈຳນວນນຶ່ງພາຍໃນປີນີ້.
ການໂຈມຕີລັກເຈາະຂໍ້ມູນຄັ້ງນຶ່ງເຊັ່ນນັ້ນ ຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນການວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ໂຄໂລນີລ ໄພ້ລາຍນ໌ (Colonial Pipeline) ໄດ້ນຳໄປສູ່ການປິດສະໜອງນ້ຳມັນເປັນການຊົ່ວຄາວທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນນ້ຳມັນຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ. ພວກແຮັກເກີ້ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ບໍລິສັດກະສິກຳທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ໂດຍກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະລົບກວນການເກັບກ່ຽວພືດຜົນໃນພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດ.
ເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າ ການຈ່າຍເງິນຄ່າໄຖ່ຂອງແຣນຊຳແວຣ ລວມທັງໝົດ 590 ລ້ານໂດລາ ໄດ້ຖືກຈ່າຍໄປໃນໄລຍະຫົກເດືອນທຳອິດຂອງປີນີ້. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳດ້ານເງິນຕາທາງອອນໄລ ຫຼື ຄຣິປໂຕເຄເຣນຊີ (cryptocurrency) ນັ້ນຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການໂຈມຕີລັກເຈາະຂໍ້ມູນເພື່ອຮຽກຄ່າໄຖ່.
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