ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ ຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ເຮັດໃຫ້ໂຕກຽວຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງ ອອກຈາກແຂວງຮອກໄກໂດ ແລະອາໂອມໍຣິ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ທ່ານຮິໂຣກາຊຸ ມັດຊູໂນະ (Hirokazu Matsuno) ຫົວໜ້າກອງເລຂາປະຈຳຄະນະລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟນີ້ໄດ້ຍິງຂຶ້ນເມື່ອເວລາ 7:22 ໂມງ ຕອນເຊົ້າ ຕາມຈະຕົກລົງໃສ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຢູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຍີປຸ່ານ ໃນເວລາ 22 ນາທີຕໍ່ມາ.
ຄະນະເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ເອີ້ນລູກສອນໄຟນີ້ວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລະດັບປານກາງ ຫຼື IRBM ທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກເຂດຈາກາງ ໃນພາກເໜືອຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໃນໄລຍະ 4,500 ກິໂລມັດ ທີ່ສູງໃນລະດັບ 970 ກິໂລແມັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ຊຶ່ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຄົບຮອບນຶ່ງປີໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ປະນາມຢ່າງແຮງຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໂດຍເອີ້ນວ່າ “ເປັນການກະທຳແບບໝິ່ນປະໝາດ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຢາຊຸກາຊຸ ຮາມາດະ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ລູກສອນໄຟນີ້ໄດ້ບິນຂ້າມຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 1 ນາທີ ຊຶ່ງມີໄລຍະ
ໄກລູກສອນໄຟໄລຍະປານກາງທີ່ຍິງກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍປະມານ 4,600 ກິໂລແມັດ ກ່ອນຈະຕົກລົງໃສ່ທະເລ ປະມານ 3,200 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຂອງຍີ່ປຸ່ນ.