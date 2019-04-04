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ໃນການແຂ່ງຂັນ ດ້ານເສດຖະກິດ ກັບ ຈີນ ອຸດສາຫະກຳ ຂອງ ສຫລ ຫັນໄປຫາ ການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກລັດຖະບານກາງ

ພວກທີ່ເຂົ້າຊົມ ການວາງສະແດງ ລະບົບ 5G ຂອງບໍລິສັດ Qualcomm ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ອີເລັກໂທຣນິກ ສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື CES 2019 , ທີ່ສູນກາງວາງສະແດງ ໃນນະຄອນ ລາສ ເວກັສ ລັດເນວາດາ, ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ຈີນນັ້ນ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ​ມັກ​ຈະ
ຖືກ​ວາດ​ພາບ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ ທາງ​ການ​ເມືອງ ໂດຍ​ທຳ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່
ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ​ແຜ້ວ​ທາງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ.

ຈີນ ແມ່ນ​ເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີ ສຳ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ
​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພີ້ມ​ຕື່ມເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ
​ຂັນ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ພາຍຂະຫຍາຍ ຂອງ ຊຸດເຄື່ອງ ໄມໂຄຣຄອນໂທເລີ ອິນຟີນີອອນ XMC 4700 (Infineon microcontroller) ທີ່ໄດ້ຖືກຖ່າຍ ໃນລະຫວ່າງ ການວາງສະແດງ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງພວກຖືຮຸ້ນ ໃນບໍລິສັດຜະລິດ ເຊມີຄອນດັກເຕີ ເຢຍຣະມັນໃນນະຄອນ ມິວນິກ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019.
ພາຍຂະຫຍາຍ ຂອງ ຊຸດເຄື່ອງ ໄມໂຄຣຄອນໂທເລີ ອິນຟີນີອອນ XMC 4700 (Infineon microcontroller) ທີ່ໄດ້ຖືກຖ່າຍ ໃນລະຫວ່າງ ການວາງສະແດງ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງພວກຖືຮຸ້ນ ໃນບໍລິສັດຜະລິດ ເຊມີຄອນດັກເຕີ ເຢຍຣະມັນໃນນະຄອນ ມິວນິກ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019.

​ລາຍ​ງານ​ໃໝ່ 2 ສະ​ບັບ ​ທີ່​ອອກ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ຄື​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ຈາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ ບໍ່​ໃຊ້​
ສາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີກ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ແມ່ນ​ຈາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ​ເຊ​ມີ​ຄອນດັກ​ເຕີ້
(semiconductor) ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​
ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ຈາກວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນກັບ​ລິ​ສັດ​ຈີນ​ ທີ່
​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ.

ອົງ​ການ CTIA ທີ່​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ບໍ່​ໃຊ້​ສາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ພົບ​ເຫັນຢູ່​ໃນ​
ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແມ່ນ​ພວມ​ສະ​ເໝີ​ກັນ​ກັບ​ຈີນ ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ “ຄວາມ​
ພ້ອມ ຂອງລະ​ບົບ 5G.” ລະ​ບົບ 5G ແມ່ນ​ລະ​ບົບ​ຕາ​ໜ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ໃຊ້​ສາຍຄວາມ​ໄວ​ສູງ
ທີ່​ກຳ​ລັງ​ສ້າງ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແມ່ນ​ຕິດ​ອັນ​ດັບ 3 ນຳ​ຫຼັງ​ຈີນ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ຕາມ​ລຳ​ດັບ
ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ CTIA.

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